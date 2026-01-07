Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su

Manisa'da kuruyan Marmara Gölü, 25 milyon m³ su aktarımıyla yeniden canlandırılacak; planlama ihalesi 25 Kasım 2025'te yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:08
Manisa sınırları içinde bulunan ve Salihli, Gölmarmara ile Saruhanlı ilçelerini kapsayan Marmara Gölü, kuraklık sonrası hayata geçirilen çalışmalarla yeniden canlanma sürecine girdi.

Projenin duyurusu ve kapsamı

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 2021 yılında tamamen kuruyan Marmara Gölü'nün yeniden canlandırılması için önemli bir projenin hayata geçirildiğini açıkladı. Baybatur, gölün ekolojik dengesini yeniden kazanmasına yönelik planlama sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Bozdağlardan doğan Kurşunlu, Gümüş, Tabak, Sart ve Ahmetli çaylarının yıllık yaklaşık 25 milyon metreküp suyu, yapılacak regülatörler aracılığıyla cazibeli sistemle Marmara Gölü’ne derive edilecek.

Baybatur, projenin Planlama Proje İhalesi’nin 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildiğini belirtti ve çalışmaların tamamlanmasıyla gölün ekolojik dengesinin korunacağını vurguladı.

Beklenen etkiler

Projenin tamamlanmasıyla Gölmarmara havzasında uzun süredir yaşanan su sıkıntılarının giderilmesi, bölge tarımının rahatlaması ve biyolojik çeşitliliğin yeniden canlanması hedefleniyor.

Baybatur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gölmarmara, Manisa’mız için sadece bir su kaynağı değil; tarımıyla, balıkçılığıyla ve doğasıyla bir yaşam alanıdır. Kuruyan gölümüzü yeniden ayağa kaldıracak bu proje, çevresel sürdürülebilirlik adına son derece kıymetlidir. Devletimiz, milletimizin geleceği için doğaya sahip çıkmaya devam ediyor."

Baybatur, projede emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

