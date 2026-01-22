Erzincan'da 70 Öğrenci Ergan Dağı'nda Kızak Keyfi

Erzincan'da 'Değer Erzincan' projesi kapsamında, spor kulüplerinde eğitim gören 70 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlik Detayları

ÇOGEP kapsamında yürütülen 'Hep Birlikte Aileyiz' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler doğayla iç içe çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere katıldı ve kızak keyfi yaşadı. Program boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Amaç ve Beklenen Katkılar

Etkinlikle amaçlanan, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve aidiyet ile dayanışma duygularını güçlendirmek oldu. Organizasyon, öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefledi.

