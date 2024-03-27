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Antalya'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:52
Antalya'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2 sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Antalya'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

SUV TİPİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Antalya- Alanya kara yolu Belkıs kavşağı mevkisinde Mehmet Deniz idaresindeki 07 YEH 18 plakalı otomobil, Erol Karabulutyönetimindeki 32 AAU 140 plakalı otomobil ve Furkan Kaşıkçıoğlu'nun kullandığı 07 L 0080 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.Antalya'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Kaşıkçıoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olay yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.Antalya'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

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