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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 13 Şubat'ta Sevgililer Günü Konseri düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:36
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Özel Performans

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverler için özel bir etkinlik olan "Sevgililer Günü Konseri"ni sunmaya hazırlanıyor. 13 Şubat saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu anlamlı konser, müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

Konserin Detayları

Konserde piyanist Anna Tepretmez eşlik ederken, sahnede soprano Burcu Kuru, Esra Serbest, mezzosoprano Pınar Tekol, tenor Enis Ok ve bas Yalçın Ünsal gibi önemli solistler yer alacak. Sanatseverler, klasik ve çağdaş müzik eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarla buluşma fırsatı yakalayacaklar.

Bu özel konser, müziğin büyüsü ve romantizmiyle dolu bir akşam geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Antalya'daki kültürel etkinliklere ilgi duyan tüm müzikseverleri bu organizasyona davet ediyoruz.

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