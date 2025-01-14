Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Tosca' Operasını Sahneleyecek

Antalya, 16 Ocak'ta

Antalya Devlet Opera ve Balesi, dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerden biri olarak bilinen "Tosca" operasını 16 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak. Etkinlik, saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Müziği Giacomo Puccini'ye Ait

Antalya DOB'dan yapılan açıklamada, Giacomo Puccini'nin ölümsüz müziği ile hayat bulan bu eser, izleyicilerde unutulmaz bir etki yaratmayı hedefliyor. Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy üstlenirken, orkestrayı İtalyan şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.

Görsel Tasarımlar ve Rol Dağılımı

1800'lü yılların Roma'sında geçen operanın dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlanmıştır. Eserde, altı önemli karakterin rolleri şu şekilde dağıtılmıştır:

Tosca rolü: Serap Demirhan

rolü: Serap Demirhan Cavaradossi rolü: M. Burak Pektaş

rolü: M. Burak Pektaş Scarpia rolü: Umut Tarık Akça

rolü: Umut Tarık Akça Angelotti rolü: M. Yusuf Yıldız

rolü: M. Yusuf Yıldız Sagrestano rolü: Taner Ölçen

rolü: Taner Ölçen Spoletta rolü: Dağhan Ergün

rolü: Dağhan Ergün Sciarrone rolü: Toygarhan Atuner

Antalya DOB korosu şefliğini Mahir Seyrek üstlenecek. Çocuk korosu şefliğini ise Sinem Ulusoy yürütecek. Bu özel gösterim, 7 yaş ve üzeri sanatseverlerin katılımına açıktır.

Bilet Bilgileri

Eserin biletleri, Antalya DOB gişelerinden ve www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilir.