Pilavın birde böylesini deneyin! 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyince tüm lezzeti değişiyor
Pilavın daha önce böyle lezzetlisini yemediğinize eminiz. 1 çay kaşığı zerdeçal eklediğinizde tüm lezzeti değişecek. Misafirleriniz bu lezzetli pilav karşısında bayılıp gidecek. İşte 25 dakikada hazır olacak zerdeçallı pilav tarifi…
Yeni bir pilav tarifi denemeye ne dersiniz? Bir çay kaşığı zerdeçal eklediğinizde, pilavın lezzeti tamamen değişecek! Bu yeni tarifle, misafirlerinizin kesinlikle bayılıp gidecek. Tarifini sormaktan kimsenin geri kalmayacağı; 5 dakikada hazırlayacağınız, 20 dakikada pişireceğiniz pilav favoriniz olacak. Zerdeçallı pilavın enfes tadıyla, daha önce hiç denemediğiniz bir lezzeti yaşamaya hazır olun. Hazırsanız şimdi tarife geçelim…
ZERDEÇALLI PİLAV TARİFİ MALZEMELERİ
- 2 su bardağı ölçüsünde pirinç (200mg)
- Yarım su bardağı ölçüsünde arpa şehriye
- 1 çay kaşığı ölçüsü dolusu zerdeçal
- Tuz
- 1 kahve fincanı ölçüsünde zeytinyağı
- 3 su bardağı ölçüsünde su
ZERDEÇALLI PİLAV NASIL YAPILIR?
- Pirincimizi sıcak suyla güzelce ıslatıyoruz
- Yaklaşık 20-30 dakika suda bekletiyoruz. Ardından iyice yıkıyoruz.
- Bir tencereye zeytinyağı koyup ocağın altını açıyoruz.
- Yağ ısınınca arpa şehriyeyi kavuruyoruz. Şehriye istediğimiz renge geldiğinde pirinçleri ekliyoruz ve birkaç dakika daha kavuruyoruz.
- Tuz ve zerdeçalı ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine 3 su bardağı ölçüsünde su ekleyip karıştırıyoruz.
- Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte pişiriyoruz.
- Pilav suyunu çektiği zaman bir kez karıştırıp tekrar kapağını kapatıyoruz.
- Tencereyi sofra beziyle örtüp demlenmeye bırakıyoruz.
- Yaklaşık 20-25 dakika sonra servis edilmeye hazır. Afiyet olsun!