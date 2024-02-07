Pilavın birde böylesini deneyin! 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyince tüm lezzeti değişiyor

Yeni bir pilav tarifi denemeye ne dersiniz? Bir çay kaşığı zerdeçal eklediğinizde, pilavın lezzeti tamamen değişecek! Bu yeni tarifle, misafirlerinizin kesinlikle bayılıp gidecek. Tarifini sormaktan kimsenin geri kalmayacağı; 5 dakikada hazırlayacağınız, 20 dakikada pişireceğiniz pilav favoriniz olacak. Zerdeçallı pilavın enfes tadıyla, daha önce hiç denemediğiniz bir lezzeti yaşamaya hazır olun. Hazırsanız şimdi tarife geçelim…

ZERDEÇALLI PİLAV TARİFİ MALZEMELERİ

2 su bardağı ölçüsünde pirinç (200mg)



Yarım su bardağı ölçüsünde arpa şehriye



1 çay kaşığı ölçüsü dolusu zerdeçal



Tuz



1 kahve fincanı ölçüsünde zeytinyağı



3 su bardağı ölçüsünde su





ZERDEÇALLI PİLAV NASIL YAPILIR?