Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Çocuklara Özel Konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Unutulmaz Konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel bir konser gerçekleştirdi.

Aksiyon dolu Performans

Konser, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlendi. Bu özel etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, Simena Çoksesli Çocuk Korosu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Korosu sahne aldı.

Repertuvar ve Şef

Konserde orkestra şefliğini ve müzik direktörlüğünü Oğuzhan Kavruk üstlendi. Çocuklar, kontrbas sanatçısı Anıl Edebale tarafından düzenlenen çocuk şarkıları ve marşlardan oluşan bir repertuvarı başarıyla seslendirdi.

Destekleyici Orkestralar

Konserde, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Antalya Grubu da orkestraya eşlik ederek performansa güç kattı.

Vali'nin Teşekkürleri

Konsere katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, emeği geçen herkesi tebrik etti. Vali Şahin, "Dört koro bir araya geldi ve çok kısa bir zamanda ortaya müthiş bir senfoni çıktı. Bu kadar kısa sürede ancak sihirli eller bu koroyu ortaya çıkarabilirdi. Hocamızı ve çocukları tebrik ediyorum." dedi.

Özgüven Dolu Performans

Orkestra Şefi Oğuzhan Kavruk, yaş ortalaması küçük olan çocuk korosunun azimli çalışmaları sayesinde bu güzel konserin gerçekleştiğini belirtti.

Teşekkür Plaketi

Konserin ardından, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için özel bir konser düzenledi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için özel bir konser düzenledi.