Antalya Konyaaltı'nda Taşkın Felaketi: 29 Blok, 600 Daire Suya Kapıldı

Antalya’da sabahın ilk ışıklarıyla taşkının bilançosu ortaya çıktı

Konyaaltı’nda dereler taştı, siteler ve otoparklar sular altında kaldı

Antalya’da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, özellikle Konyaaltı bölgesinde hayatı felç etti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından rüzgarın zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısının ardından gelen yağmur; Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır mahallelerinde bazı derelerin taşmasına yol açtı.

Taşan dereler sebebiyle sokaklar suyla dolarken, bazı noktalarda su seviyesi 50 santimetreye kadar çıktı ve birçok araç sular altında kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD, Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı.

Liman Mahallesi 62 Sokak’ta bulunan, yakınındaki derenin taşması sonucu su basılan site; 29 blok ve 600 dairelik büyük bir yerleşim alanını etkiledi. Site içinde zaman zaman su seviyesinin 1 metreyi bulduğu, birçok aracın otoparklarda suya gömüldüğü ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yağmurun şiddetinin azalması ve su seviyesinin çekilmesiyle birlikte gündüz saatlerinde yaşanan felaketin boyutu netleşti. Sitelerin kapalı otoparklarının tamamen suyla dolduğu, iş yerleri ve evlerde vatandaşların temizlik ve su tahliyesi yaptığı gözlendi.

ASAT ve itfaiye ekipleri, ağzına kadar su dolan otoparklardan su çekmek için dalgıç pompalarla çalışma başlattı. Otoparkta aracını su içinde bulan vatandaşlardan Leyla Görpe durumu şöyle anlattı: "Dün akşamdan bu yana burada büyük bir afet yaşadık. Otoparklarımız su içinde, bizim sitemizde 2 araç yan sitede ise 9 araç sular içinde. Elektriğimiz olmadığı için hidraforlarımız dahi çalışmıyor. Mahsur kalmış durumdayız. Siteleri boşalttırıyoruz. Bu suların çekilmesi ve elektriğin yeniden sağlanması için 1 hafta lazım. AFAD’ı, itfaiyeyi aradık. Jeneratör getirdiler, ama elektrik olmadığı için suyu da boşaltamıyoruz. Dalgıç motorlarımızın olması da hiçbir işe yaramadı elektriğimiz olmadığı için. Burada mahsur durumdayız, ya otellere gideceğiz, ya da akrabalarımız varsa onlara gideceğiz."

Liman Mahallesi’nde taşan derenin etkisiyle su basan sitede çok sayıda araç ve ev zarar gördü. Yaklaşık bir metre su içinde kalan araçlar çekici yardımıyla tahliye edilirken, ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu dışarı atıp temizlik yaptı. Giriş kat dairesi sular altında kalan Egemen Berber ise yaşadıklarını, "Dün akşam 22.00 sıralarında kapıdan sızıntı olduğunu fark ettim. Kıyafetlerle kapının altını tıkamaya, suyun gelişini engellemeye çalıştık, fakat banyo giderinde de gelmeye başlayınca baş edemedik. Yan tarafta bir dere var. O derenin taştığı söyleniyor. Dere taşınca bütün sitenin içerisine su doldu. Yapılabilecek bir şey yok, afet gibi bir şey sonuçta, başa gelen çekilir. Bütün eşyalar çöp şu anda, koltuk, yatak olsun. Hepsi atılacak yerine yenileri alınacak. Onun dışında aracımız zarar gördü, içine tamamen su aldı. Evin içine yaklaşık benim diz mesafeme kadar su doldu" şeklinde ifade etti.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmi uyarılara uymaları çağrısında bulundu.

