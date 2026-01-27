Kirazlıyayla’da Meyra Madencilik Atık Barajı Çöktü: Binlerce Ton Kimyasal Doğaya Karıştı

Kirazlıyayla'da Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü; binlerce ton ağır metal ve kimyasal atık dere ve toprağa karıştı. Belediye Başkanı Ercan Özel bölgeyi inceledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:59
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde, uzun süredir tartışma konusu olan Meyra Madencilike ait atık barajının çökmesi sonucu bölgeye biriken binlerce ton kimyasal ve ağır metal içerikli atık dere ve toprağa karıştı. Çökmenin, başta kurşun, çinko ve bakır olmak üzere çeşitli kimyasal bileşenler taşıdığı belirtiliyor.

Çökmenin boyutu ve çevresel riskler

Uzmanlar, ağır metallerin toprağa ve suya karışmasının ekolojik denge üzerinde uzun vadeli ve telafisi güç etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Bölgedeki su kaynakları ve tarım arazilerinin risk altında olduğu, insan sağlığı açısından ciddi tehditler bulunduğu vurgulanıyor.

Başkan Özel yerinde inceleme yaptı

Olayın ardından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kirazlıyayla’ya giderek mahalle muhtarı Hasan Açar ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özel, yaşanan durumu "çevre felaketi" olarak nitelendirdi ve "Gereği fazlasıyla yapılacak" mesajını paylaştı.

İnsan sağlığı ve tarım tehdidi

Başkan Özel, ağır metal içerikli atıkların doğaya yayılmasının telafisi güç zararlar doğuracağını belirterek, bölge halkının endişelerine destek verdi. Özel, "Kurşun, çinko ve bakır gibi ağır metaller yalnızca toprağı değil, insan sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. Tarım alanlarımız, suyumuz ve geleceğimiz risk altındadır" ifadelerini kullandı.

Hukuki ve idari takip

Yenişehir Belediyesi yetkilileri, Meyra Madencilike karşı yürütülen hukuki mücadelede Kirazlıyayla halkının yanında olduklarını belirtti. Başkan Özel, "Burada atık barajı yapılmasına Kirazlıyayla Mahalle sakinlerimizle birlikte karşı durduk... Kimyasal ve ağır metal içerikli atık toprağa ve suya karıştı. Yenişehir Belediyesi olarak hukuki ve idari tüm süreçleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çevre kirliliğine neden olan ihmaller zincirinin üzeri örtülemez, hemşehrilerimizin sağlığı ve doğamız için tüm ilgili kurumlarımızca gereği neyse fazlasıyla yapılıyor" diyerek sürecin takip edileceğini duyurdu.

