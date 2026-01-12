Çelikhan-Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı

Çelikhan-Malatya Karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çelikhan Kaymakamlığı kararına göre bir süre ulaşıma kapatıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi ile Malatyayı birbirine bağlayan Çelikhan-Malatya Karayolu, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların yolda mahsur kalmaması ve kazaların önlenmesi amacıyla yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. Bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle yolun bir süre trafiğe açılmayacağı kaydedildi.

Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, bu güzergahtan şu an için ulaşım sağlanmayacağı belirtildi.

7
