Çelikhan-Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi ile Malatyayı birbirine bağlayan Çelikhan-Malatya Karayolu, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların yolda mahsur kalmaması ve kazaların önlenmesi amacıyla yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. Bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle yolun bir süre trafiğe açılmayacağı kaydedildi.

Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, bu güzergahtan şu an için ulaşım sağlanmayacağı belirtildi.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN- MALATYA KARAYOLU YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI.