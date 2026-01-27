Afyonkarahisar'da 39 Göl ve Gölete 798 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Afyonkarahisar'da kapsamlı balıklandırma çalışması tamamlandı

Valilikten yapılan açıklama

Afyonkarahisar genelinde yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında 13 ilçede bulunan 39 göl ve gölete 798 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmanın; su kaynaklarındaki azalan balık stoklarının artırılması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışma, 2025 Su Kaynaklarının Balıklandırılması Programı çerçevesinde, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilimize tahsis edilen 798 bin adet sazan yavrusu ile yürütüldü.

Balıklandırma operasyonu, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve gerekli noktalara sazan yavruları bırakıldı.

