Aksu’da Sel ve Hortum Felaketi: 700 Dönüm Sera Sular Altında, Milyonluk Tekneler Parçalandı

Aksu’da sel ve hortum felaketi: seralar, tekneler ve tarım büyük zarar gördü

Antalya’nın Aksu ilçesinde son 24 saatte metrekareye 190 kilogramı aşan yağışın yol açtığı sel ve hortum felaketinde seralar, evler, iş yerleri, araçlar ve milyonlarca lira değerindeki tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Aksu Çayı üzerinde oluşan hortum, bakım için karaya çekilen tekneleri metrelerce savurdu; Karaçallı Mahallesi’nde ise yüzlerce dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

Hortum Aksu Çayı’nı savaş alanına çevirdi

Antalya’da geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, özellikle Aksu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, çok sayıda sera zarar gördü. Gece saatlerinde Aksu Çayı çevresinde oluşan hortum büyük hasara neden oldu: çayda bekletilen tekneler karaya savruldu, karada bulunan tekneler parçalanarak metrelerce uzağa fırladı ve yan yana bekleyen tekneler birbirlerinin üzerine devrildi.

Tekne sahiplerinin kayıpları: milyonluk zararlar

Hortumda teknesi zarar gören Kenan May yaşadıklarını şöyle anlattı: "Dün akşam teknemiz hortumdan etkilendi. Teknemiz aslında biraz daha ilerideydi, yaklaşık 5 metre. Hortumdan etkilenip ters döndü ve başka bir tekneye çarptı. Toplamda 46 tekne zarar gördü, belki 50’yi de buluyor. Sahil Güvenlik gelip baktı, halimiz bu. Vali bey geldi, destek istedik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesini talep ettik. Devletimizden destek bekliyoruz. Bütün malımız, varlığımız bu. Geçen sene 3 milyon lira vergi ödedik. Herkes vergisini ödüyor burada. Benim bu teknem şu an 12-13 milyon lira değerindeydi, yani şu an o para gitti. Kasko yapmak isterdik ama teknenin yaşı nedeniyle yapılmıyor. Turizm yapıyoruz, kışın bakım, yazın müşteri gezdiriyoruz. Allah’tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok ama devletimizin destek olmasını bekliyoruz."

Yaklaşık 11 yıldır turizm işletmeciliği yapan Ali İhsan Çağlar da yeni yatırımının hortumda parçalandığını anlattı: "Eşimle birlikte yaklaşık 11 yıldır turizm işletmeciliği yapıyoruz. Çayda bulunan teknemizde bir sıkıntı yok ama yenilenmek için yeni bir tekne işine girdik. Kabuk tamamen dökülmüştü, ciddi bir yatırım yapıyorduk. Elimizde avcumuzda ne varsa koyduk, yetmedi kredi çektik. Tam yapmaya çalışırken doğal afet geldi. Tekneyi alıp parçaladı, buraya fırlattı. Karavan gitti, römork gitti, malzemeler gitti. Tersane komple silindi. Şu ana kadar bitme aşamasına gelmemiş olmasına rağmen 3,5 milyon lira civarında paramız gitti. Şu an yaklaşık 750 bin ile 1 milyon lira arasında masraf ve gecikme zararımız var. Devletin bu konuda bize yardım elini uzatmasını bekliyoruz."

Karaçallı Mahallesi’nde tarım alanları sular altında kaldı

24 Ocak Cumartesi günü yaşanan şiddetli yağışların ardından Karaçallı Mahallesi’nde seraların büyük bölümü sular altında kaldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kara zararın boyutunu şu sözlerle aktardı: "Büyük bir yağış sonrası seralarımızın yaklaşık yüzde 80’i sular altında kaldı. İnsanlar seralarına giremiyor. Açık ve sera olmak üzere yaklaşık 700 dönüm seramız gitti. Ayrıca 400 dönüm civarında açık tarım alanı zarar gördü; portakal, buğday, limon bahçeleri tamamen etkilendi. Mahallemiz bitmiş durumda. Bin 400 nüfuslu mahallemizde çoğu hane zarar gördü. Bu ürünlerden artık verim alamayız. Sel diz boyu girdi, mahsuller çamurun içinde kaldı. Yetkililerin çözüm üretmesini bekliyoruz."

Çiftçilerin çaresizliği ve hasarın derin etkisi

Sulama kanalları ve arkların temizlenmemesi nedeniyle felaketin büyüdüğünü söyleyen çiftçi Fatma Kara endişesini dile getirdi: "Biz çocuklarımızla değil, domatesimizle ilgileniyoruz. Ürünlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi seram çamur içinde. Ben buradan ekmek kazanacaktım, çocuklarımı geçindirecektim. Başka gelirimiz yok. Geçen yıl ürün para etmedi, borçlar bu yıla kaldı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Banka borcunu mu düşüneceğiz, nasıl geçineceğimizi mi?"

30 yıldır çiftçilik yapan Şükriye Eski ise, "Sabah ekmek yemeden plastiğe geliyoruz. Üç gündür bu çamurun içinde debeleniyoruz" diyerek yaşanan zorluğu özetledi. Ayşe Koçak ise felaketin ardından çiftçiliğe ve toprağa bağlılığını okuduğu şiirle dile getirdi.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Günün ağarmasıyla birlikte vatandaşlar hortum ve selin etkili olduğu bölgelere gelerek zarar tespitine başladı. Tekne sahipleri kopan parçaları çevrede ararken, çiftçiler seralarındaki ve tarlalarındaki zararı görüntüledi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor. Yerel yetkililerden ve devlet kurumlarından gelecek değerlendirme ve destek talepleri önümüzdeki günlerde gündemde kalacağa benziyor.

Önemli veriler: metrekareye 190 kg yağış; 46-50 tekne zarar gördü; 12-13 milyon lira değerindeki tekne hasarı; 700 dönüm sera, 400 dönüm açık tarım alanı etkilendi; 24 Ocak Cumartesi tarihinde büyük yağış.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE SON 24 SAATTE METREKAREYE 190 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞIN YOL AÇTIĞI SEL VE HORTUM FELAKETİNDE SERALAR, EVLER, İŞ YERLERİ, ARAÇLAR VE MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDEKİ TUR İLE BALIKÇI TEKNELERİ ZARAR GÖRDÜ.