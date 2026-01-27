Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi

Samsun’da son dönemde çam ağaçlarında yoğun olarak görülen çam kese tırtılı, hem orman ekosistemini hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle Samsun-Ankara yolu üzerindeki çam ormanlarında beyaz pamuk görünümlü keseleriyle dikkat çeken zararlı, kentsel alanlarda da risk oluşturuyor.

Uzman Uyarısı: Alerji ve Bitkisel Zararlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtılının çamgiller üzerinde oburca beslenerek ciddi zarar verdiğini belirtti. Akça, "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların yaşam alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" dedi.

Akça, larva gelişim döngüsünü anlatarak şu bilgileri paylaştı: "Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez. Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar. Şu anda bu toplu bulunma dönemindeyiz."

Müdahale ve Öneriler

Prof. Dr. Akça, önlem alınmadığı takdirde zararın artacağını vurgulayarak mücadelede entegre bir yaklaşım önerdi. Akça, keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerektiğini, kimyasal girişimlerin ise ilk etapta tercih edilmemesi gerektiğini söyledi: "Kimyasal mücadele ilk etapta düşünülmemeli; gerekirse doğa dostu yöntemler tercih edilmelidir."

Akça ayrıca iklim değişikliğinin çam kese tırtılı popülasyonundaki artışta rol oynadığını belirterek, "İklim değişikliği birçok canlıyı etkiliyor, bu etki en çok böceklerde görülüyor. Son yıllarda çam kese tırtılının artmasında küresel ısınmanın payı büyük" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve yerel halkın iş birliğiyle erken müdahale ve doğa dostu yöntemlerin önceliklendirilmesi, hem orman sağlığının korunması hem de kentsel alanlardaki alerjik risklerin azaltılması açısından önem taşıyor.

