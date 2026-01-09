Antalya Manavgat’ta Hortum: Evlerin Çatısı Uçtu, Seralar Yerle Bir

Antalya Manavgat’ta hortum ev ve seralara büyük hasar verdi

Olay ve hasar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolu üzerinde Karacalar ve Sülek Mahallelerinde geniş çaplı hasara yol açtı. Geçtiği güzergahta çok sayıda serayı yerle bir eden hortum, özellikle Sülek Mahallesinde olmak üzere yaklaşık 5-6 evin çatısını uçurdu ve ağaçları kökünden söktü.

FİAT marka bir otomobil hortum tarafından yaklaşık 4 metre sürüklenerek bir traktörün üzerine fırlatıldı. O sırada yakınlarda bulunan 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı. Yaralıya olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Müdahale ve incelemeler

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler hasar tespiti ve güvenlik önlemleri için çalışmalara başladı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sülek ve Karacalar Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Evlerinin çatısı uçan ve aracı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Metin, bazı seraları gezerek zarar durumu hakkında bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin sözleri

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu olayı anlatarak: "Ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda uçan çatıları, yıkılan ağaçları ve ters dönen aracı gördük. Hayvan ahırlarının duvarları yıkıldı. Hayvanlar sağlam kalan ahırlara aktarıldı" dedi.

Karacalar Muhtarı Şevket Kaplan ise hortumun geliş yönünü tarif ederek: "Evimde otururken bir uğultuyla dışarı çıktım ve sesin hızla uzaklaştığını duydum. Köy içerisinde bazı evlerin çatısı uçtu. Aşağıda çok sayıda sera zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, zarar tespit çalışmaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ve onarım çalışmalarının organize edileceğini belirtti.

