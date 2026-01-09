Antalya Manavgat’ta Hortum: Evlerin Çatısı Uçtu, Seralar Yerle Bir

Manavgat'ta akşam oluşan hortum Karacalar ve Sülek'te 5-6 evin çatısını uçurdu, seraları yerle bir etti; 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 00:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 00:38
Antalya Manavgat’ta Hortum: Evlerin Çatısı Uçtu, Seralar Yerle Bir

Antalya Manavgat’ta hortum ev ve seralara büyük hasar verdi

Olay ve hasar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolu üzerinde Karacalar ve Sülek Mahallelerinde geniş çaplı hasara yol açtı. Geçtiği güzergahta çok sayıda serayı yerle bir eden hortum, özellikle Sülek Mahallesinde olmak üzere yaklaşık 5-6 evin çatısını uçurdu ve ağaçları kökünden söktü.

FİAT marka bir otomobil hortum tarafından yaklaşık 4 metre sürüklenerek bir traktörün üzerine fırlatıldı. O sırada yakınlarda bulunan 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı. Yaralıya olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Müdahale ve incelemeler

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler hasar tespiti ve güvenlik önlemleri için çalışmalara başladı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sülek ve Karacalar Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Evlerinin çatısı uçan ve aracı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Metin, bazı seraları gezerek zarar durumu hakkında bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin sözleri

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu olayı anlatarak: "Ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda uçan çatıları, yıkılan ağaçları ve ters dönen aracı gördük. Hayvan ahırlarının duvarları yıkıldı. Hayvanlar sağlam kalan ahırlara aktarıldı" dedi.

Karacalar Muhtarı Şevket Kaplan ise hortumun geliş yönünü tarif ederek: "Evimde otururken bir uğultuyla dışarı çıktım ve sesin hızla uzaklaştığını duydum. Köy içerisinde bazı evlerin çatısı uçtu. Aşağıda çok sayıda sera zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, zarar tespit çalışmaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ve onarım çalışmalarının organize edileceğini belirtti.

Antalya'da hortum dehşeti: Evlerin çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü, otomobil ters...

Antalya'da hortum dehşeti: Evlerin çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü, otomobil ters döndü

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Kar Yağışı Etkili: Tuzlama Çalışmaları ve Meteoroloji Uyarısı
2
Siirt Balı İçin Markalaşma ve Çeşitlilik Yol Haritası
3
Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi
4
Karabük'te Yaralanan Karaca Vida-Plak ile Ameliyat Edildi
5
Muş'ta ebru kursuna şehit yakınları ve gazilerden yoğun ilgi
6
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
7
Niğde Belediyesi'nden GES, RES ve Hidrojenli Kombili Sıfır Karbon Hamlesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları