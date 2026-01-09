Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nda çöplerin ayrıştırılmadan vahşi depolanması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:13
Denetim çağrısı: Kötü koku ihbarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, gelen kötü koku ihbarı üzerine Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Denetim bulguları

Yapılan incelemede, taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama sahasında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı tespit edildi. İnceleme sonucunda gelen atıkların vahşi (ayrıştırılmadan) depolandığı belirlendi.

Uygulanan ceza ve gerekçe

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Yenikent katı atık depolama alanına gelen atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin TL idari para cezası uygulandı.

