Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama
Denetim çağrısı: Kötü koku ihbarı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, gelen kötü koku ihbarı üzerine Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nda denetim gerçekleştirdi.
Denetim bulguları
Yapılan incelemede, taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama sahasında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı tespit edildi. İnceleme sonucunda gelen atıkların vahşi (ayrıştırılmadan) depolandığı belirlendi.
Uygulanan ceza ve gerekçe
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Yenikent katı atık depolama alanına gelen atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin TL idari para cezası uygulandı.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE, YENİKENT KATI ATIK DEPOLAMA ALANI’NDA ÇÖPLERİN DÜZENLİ DEPOLAMA YERİNE VAHŞİ (AYRIŞTIRILMADAN) DEPOLAMA YAPILARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUNDUĞU İÇİN 1 MİLYON 869 BİN TL CEZA UYGULANDI.