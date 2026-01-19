Antalya Serik’te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Sarıabalı Mahallesi Deligöz'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı; yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:51
Antalya’nın Serik ilçesinde bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve bazı evleri tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deligöz mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçe İtfaiye birimi ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Müdahale ve Tahliyeler

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar sırasında bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalle sakinleri alevlerin bir anda büyüdüğünü ve hemen ekiplere haber verdiklerini söyledi.

Hasar ve Soğutma Çalışmaları

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Yangın, ekiplerimizin çalışmaları sonrası kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Antalya’da ormanlık alanda çıkan ve evleri tehdit eden yangın kontrol altına alındı

