Antalya Serik’te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Etkilendi

Antalya Serik’te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve bazı evleri tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deligöz mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçe İtfaiye birimi ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Müdahale ve Tahliyeler

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar sırasında bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalle sakinleri alevlerin bir anda büyüdüğünü ve hemen ekiplere haber verdiklerini söyledi.

Hasar ve Soğutma Çalışmaları

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Yangın, ekiplerimizin çalışmaları sonrası kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

