Kırşehir'de Motokuryelere Trafik Kısıtlaması — İki Tekerlekli Araçlar 20 Ocak 08.00'e Kadar

Kırşehir'de Motokuryelere Trafik Kısıtlaması

İki tekerlekli araçlar 20 Ocak sabah 08.00'e kadar trafiğe çıkamayacak

Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve şiddetli don ile buzlanma nedeniyle yetkililer, iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirdi.

Valilik tarafından alınan karara göre, özellikle motosiklet, scooter ve kurye sürücülerinin kaza riskini en aza indirmek amacıyla bu önlem uygulamaya kondu.

Kısıtlamanın süresi 20 Ocak sabah saat 08.00 olarak belirlendi; karar, trafik güvenliğini tehdit eden olumsuz hava koşulları gerekçesiyle alındı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının trafik güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle önleyici tedbirler alındığını açıkladı.

KIRŞEHİR VALİLİĞİN AÇIKLAMASI