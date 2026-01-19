Kırşehir'de Motokuryelere Trafik Kısıtlaması — İki Tekerlekli Araçlar 20 Ocak 08.00'e Kadar

Kırşehir Valiliği, şiddetli don ve buzlanma nedeniyle motosiklet, scooter ve kurye sürücülerinin 20 Ocak sabah 08.00'e kadar trafiğe çıkışını kısıtladı.

Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve şiddetli don ile buzlanma nedeniyle yetkililer, iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirdi.

Valilik tarafından alınan karara göre, özellikle motosiklet, scooter ve kurye sürücülerinin kaza riskini en aza indirmek amacıyla bu önlem uygulamaya kondu.

Kısıtlamanın süresi 20 Ocak sabah saat 08.00 olarak belirlendi; karar, trafik güvenliğini tehdit eden olumsuz hava koşulları gerekçesiyle alındı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının trafik güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle önleyici tedbirler alındığını açıkladı.

