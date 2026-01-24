Antalya Serik'te Sağanak: Köprüçayı Taştı, Taşkınlar Meydana Geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli sağanak Köprüçayı'nın taşmasına neden oldu; restoranlar, tarım arazileri, evler ve hayvan barınakları zarar gördü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:19
Antalya'nın Serik ilçesini etkisi altına alan sağanak yağış, Köprüçayı Irmağının debisini yükselterek ilçe genelinde geniş çaplı taşkınlara yol açtı. Irmak kenarındaki işletmeler ve çevre yerleşimler su altında kalırken, tarım arazilerinde de ciddi zararlar meydana geldi.

Taşkın Noktaları ve Zarar

Belkıs Mahallesinde Köprüçayı'nın su seviyesindeki yükseliş sonucu taşkınlar görüldü. Irmak kıyısındaki bazı restoranların bölümleri su altında kalırken, Aspendos Köprüsü'nden akan suyun normal seviyesinin çok üzerine çıktığı gözlendi. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı tarım alanları da sularla kaplandı.

D-400 ve Çandır'daki Müdahale

Çandır Mahallesi'nde, D-400 karayolu üzerindeki köprünün sel sularıyla sürüklenen çalı ve çırpı atıklarıyla tıkanması neticesinde taşkın meydana geldi. Tıkanan köprünün açılması için DSİ ekipleri iş makineleriyle bölgeye müdahale etti. Aynı noktada yol üzerinde sel sularında mahsur kalan bir kamyonet, DSİ'ye ait iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kümes Hayvanları ve Evlerde Hasar

Kayaburnu Mahallesi'nde taşkın suları, bir portakal bahçesi içindeki tek katlı evi bastı; evde bulunan iki köpek sel sularında mahsur kaldı ve ekipler tarafından kurtarılmaları için çalışma yapıldı. Karıncalı Mahallesi'nde ise bir evin kümesinin sular altında kalması sonucu bazı kümes hayvanları telef oldu, bazıları ise sahipleri tarafından bellerine kadar suya girilerek kurtarıldı.

Aksu'da da Etkiler Sürüyor

Sağanak yağışın etkili olduğu diğer bir ilçe Aksuda da tarım alanları ve seralar selden zarar gördü. Bazı evler suyla dolarken, ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri yolda kaldı. Bazı tarım arazilerinde ağaçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü.

Hasar Tespiti ve Süreç

Bölgede yağışların ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. Ekiplerin taşkın yaşanan noktalardaki müdahaleleri ve temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

