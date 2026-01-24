ESMİAD Ocak Buluşması: Eskişehir İş Dünyası Kenetlendi

ESMİAD'ın Ocak buluşmasında Eskişehir iş dünyası, Ahmet Mert Başaran’ın katkısıyla dayanışma ve ortak akıl vurgusuyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:15
ESMİAD Ocak Buluşması: Eskişehir İş Dünyası Kenetlendi

ESMİAD Ocak buluşmasında Eskişehir iş dünyası aynı masada

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) tarafından düzenlenen Ocak ayı aylık buluşmasında kent iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda kent ekonomisinin geleceğine dair gündem maddeleri ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Program ve konuşmacılar

Etkinlik, ekonomist Ahmet Mert Başaran’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, değerlendirmesinde ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayarak, bu dönemde dayanışma, ortak akıl ve birlikte hareket etme kültürünün öneminin ön plana çıktığını belirtti. Sinlenmez, ESMİAD çatısı altında kurulan birlikteliği Eskişehir’in ekonomik geleceğine duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Gündem: Girişimcilik, yatırım ve istihdam

Toplantıda sadece güncel ekonomik gelişmeler değil; tecrübe paylaşımı, ortak hedefler ve şehrin girişim gücünü ileriye taşıyacak fikirler de ele alındı. Eskişehir iş dünyasının aynı masada buluşması, kentin üretim, yatırım ve istihdam potansiyeline dair umutları güçlendirdi.

Teşekkür ve ileriye dönük mesaj

Gecenin sonunda ESMİAD yönetimi, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen üyelere, misafirlere ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Yönetim, bu tür buluşmaların artarak devam edeceğini ve kent için ortak projelerin geliştirilmesinin sürdürüleceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

