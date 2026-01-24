Mardin’de Kasımiye Medresesi Karla Beyaza Büründü — Dron Görüntüleri

Mardin’de Kasımiye Medresesi karla kaplandı

Mardin’in tarihi Kasımiye Medresesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan medrese, tarihi dokusu ve mimari zarafetiyle kış manzaralarına farklı bir estetik kattı.

Asırlardır ilmin, sabrın ve hikmetin simgesi olan Kasımiye Medresesi, beyaz örtüyle birlikte manevi atmosferini daha belirgin hale getirdi. Taş işçiliği ve çevresiyle uyumlu silueti, karla birlikte fotoğraf ve video karelerinde öne çıktı.

Dron görüntüleri medresenin detaylarını ortaya koydu

Mardin Valiliği tarafından kar yağışının ardından dron ile havadan görüntülenen medresede, kış mevsiminde de estetik ve etkileyici görüntüler kaydedildi. Havadan yapılan çekimlerde medresenin taş işçiliği, avluları ve çevresindeki dokunun bütünlüğü dikkat çekti.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kasımiye Medresesi, kış aylarında da ziyaretçilerine görsel bir atmosfer sunarak Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

