Mardin’de Kasımiye Medresesi Karla Beyaza Büründü — Dron Görüntüleri

Mardin’in tarihi Kasımiye Medresesi yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Mardin Valiliği’nin dron görüntüleri medresenin taş işçiliğini ve çevre uyumunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:03
Mardin’de Kasımiye Medresesi Karla Beyaza Büründü — Dron Görüntüleri

Mardin’de Kasımiye Medresesi karla kaplandı

Mardin’in tarihi Kasımiye Medresesi, etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan medrese, tarihi dokusu ve mimari zarafetiyle kış manzaralarına farklı bir estetik kattı.

Asırlardır ilmin, sabrın ve hikmetin simgesi olan Kasımiye Medresesi, beyaz örtüyle birlikte manevi atmosferini daha belirgin hale getirdi. Taş işçiliği ve çevresiyle uyumlu silueti, karla birlikte fotoğraf ve video karelerinde öne çıktı.

Dron görüntüleri medresenin detaylarını ortaya koydu

Mardin Valiliği tarafından kar yağışının ardından dron ile havadan görüntülenen medresede, kış mevsiminde de estetik ve etkileyici görüntüler kaydedildi. Havadan yapılan çekimlerde medresenin taş işçiliği, avluları ve çevresindeki dokunun bütünlüğü dikkat çekti.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kasımiye Medresesi, kış aylarında da ziyaretçilerine görsel bir atmosfer sunarak Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

MARDİN’İN İLİM VE İRFAN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN TARİHİ KASIMİYE MEDRESESİ, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR...

MARDİN’İN İLİM VE İRFAN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN TARİHİ KASIMİYE MEDRESESİ, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

KARLA KAPLANAN MEDRESE, TARİHİ DOKUSU VE MİMARİ ZARAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serik'te Sağanak: Mahsur Kalan 4 Köpek İş Makinesiyle Kurtarıldı
2
Ali Gaffar Okkan Diyarbakır'da Şehadetinin 25. Yılında Anıldı
3
Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu: Oğuz Atan Güven Tazeledi
4
Tarihi Kapalı Çarşı’nın Restorasyonu Tamamlanıyor — Başkan Görgel
5
Yüksekova'da Kurtlar İlçe Merkezine İndi
6
Bitlis'te Kar Alarmı: 124 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları