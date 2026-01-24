Saplantılı Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürülen Gözde Akbaba Kırşehir’de Defnedildi

İzmir Menemen'de eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıda öldürülen 26 yaşındaki Gözde Akbaba, Kırşehir'de Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hızırağa Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:59
KIRŞEHİR (İHA)

İzmir’in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba, memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi sonrası ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Akbaba’nın cenazesi, defnedilmek üzere Kırşehir’e getirildi.

Gözde Akbaba için Kırşehir’de Sanayi Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Akbaba’nın naaşı, Hızırağa Mezarlığında toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, acılı aile cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü Menemen ilçesi İnönü Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre; Gözde Akbaba (26), ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ettiği ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve genç kadını daha önce 'sizi öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği öne sürülen Lokman E.'nin site girişinde pusu kurarak Akbaba’ya ateş açtığı belirtildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbaba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma ve yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

