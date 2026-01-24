Darende'de Kar Coşkusu: Poşet ve Kartonla Kaydılar

Kar yağışı eğlenceye dönüştü

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Nadir Mahallesi'nde yaşayanlar, yağan karı fırsata çevirerek sokakları neşeye dönüştürdü.

Vatandaşlar, karın üzerinde kaymak için poşet ve karton kullandı. Bu sıra dışı kayma yöntemleri özellikle çocuklar arasında büyük ilgi gördü ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bir süredir Malatya genelinde etkili olan kar yağışı, Darende'de günlük yaşama kısa süreliğine de olsa neşe kattı ve mahallelerde keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

DARENDE'DE MAHALLE SAKİNLERİ KARIN KEYFİNİ KAYARAK ÇIKARDI