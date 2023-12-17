Antalya ve İstanbul dünyayı kıskandırdı! Listenin en başına yerleştiler

Gezginler için müthiş bir sıralama açıklandı! Euro Monitor'un 2023 raporuna göre, en yoğun uluslararası yolcu trafiğine sahip ilk 10 şehir belli oldu ve bu sıralamada dikkat çeken bir Türk başarısı yaşandı. İşte, şehirlerin konuk ettiği yolcu sayıları ve bir önceki yıla göre kaydettikleri artış oranları:

10. MEKKE (SUUDİ ARABİSTAN)

Yolcu sayısı: 10 milyon 800 bin

Önceki yıla göre artış: %124

9. CANCUN (MEKSİKA)

Yolcu sayısı: 10 milyon 800 bin

Önceki yıla göre artış: %13

8. NEW YORK (ABD)

Yolcu sayısı: 11 milyon 700 bin

Önceki yıla göre artış: %24





7. BANGKOK (TAYLAND)

Yolcu sayısı: 12 milyon 200 bin

Önceki yıla göre artış: %142

6. HONG KONG (ÇİN)

Yolcu sayısı: 14 milyon 700 bin

Önceki yıla göre artış: %2,5

5. PARİS (FRANSA)

Yolcu sayısı: 15 milyon 500 bin

Önceki yıla göre artış: %4

4. ANTALYA (TÜRKİYE)

Yolcu sayısı: 16 milyon 500 bin

Önceki yıla göre artış: %29





3. DUBAİ (BAE)

Yolcu sayısı: 10 milyon 800 bin

Önceki yıla göre artış: %124

2. LONDRA (İNGİLTERE)

Yolcu sayısı: 18 milyon 800 bin

Önceki yıla göre artış: %17

1. İSTANBUL (TÜRKİYE)

Yolcu sayısı: 20 milyon 200 bin

Önceki yıla göre artış: %26

Özellikle İstanbul'un büyük başarısı, uluslararası yolcu sayısındaki muazzam artışla dikkat çekiyor. Türkiye, sıralamada Antalya ile de iddialı bir pozisyonda bulunarak toplamda 2 şehirle ilk 5'te yer aldı. Gezi meraklıları, bu şehirleri ziyaret etmeye hazır olsun!