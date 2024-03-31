Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Arabasının iç-dış temizliğine önem veren ve bakımlarını titizlikle yapan kişiler, uzun süre maruz kaldıkları kuş pislikleriyle çoğu zaman uğraşmak zorunda kalıyor. Özellikle kuru kuş pislikleri arabanızın dışının kötü görünmesine ve temizlenmesinin zor olmasına neden olabilir. Evden veya işten çıktığınızda arabanızın dışında kuş pisliği bulursanız, arabanızı tamir etmenin en kolay ve hızlı yolunu kullanabilir ve birkaç dakika içinde pırıl pırıl temiz olmasını sağlayabilirsiniz. İşte işinizi nasıl kolaylaştıracağınız hakkında detaylı bilgiler..

"Renk değişikliklerine neden olabilir"





Araç içerisindeki kuş pisliği temizlenmediği takdirde kaportaya zarar verebilir ve kaportanın rengini bozabilir. Arabanızda kuş pisliği bulursanız hemen temizlemeniz çok önemlidir. Kuş pisliklerini arabanızdan hızlı ve kolay bir şekilde çıkarmak için bu adımları uygulamanız yeterli.

Kuş pisliklerinin aracınızın yüzeyinde kurumasını beklemeyin. Ne kadar erken temizlerseniz lekeyi çıkarmak o kadar kolay olacaktır. Mümkünse aracınızdaki kuş pisliklerini bekletmeden hemen temizlenmelidir. Leke yumuşadıktan sonra durulama aşamasına geçin.

Öncelikle kuş pisliği bulaşan bölgeyi suyla yıkayın. Bu, kiri yumuşatacak ve yüzeyden uzaklaştıracaktır. Temizleme aşamasında sert fırça ya da sünger kullanmaktan kaçının. Aracın yüzeyine zarar verebilir. Yumuşak bir bez veya sünger seçin. Kuş pisliğini temizlerken suya araba yıkama deterjanı veya bulaşık deterjanı ekleyin. Kiri çıkarırken lekeli alanı yavaşça silin. Lekeye yüzeye zarar vermeden hafifçe baskı uygulayın. Kullanılmış temizlik bezini suyla iyice durulayın. Durulamayı temiz suyla tekrarlayın. Durulanan alanı mikrofiber bir bez veya yumuşak havluyla iyice kurulayın.