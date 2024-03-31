Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Bu makalemizde anlatacağımız yöntem araç sahiplerinin araçlarını kolaylıkla temizlemeleri açısından oldukça uygundur. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan kuş pisliklerini arabalardan kolayca ve kolayca çıkarmanızı sağlayan bu yönteme dikkatinizi çekmek istiyoruz..

Yayın Tarihi: 31.03.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:56
Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Arabasının iç-dış temizliğine önem veren ve bakımlarını titizlikle yapan kişiler, uzun süre maruz kaldıkları kuş pislikleriyle çoğu zaman uğraşmak zorunda kalıyor. Özellikle kuru kuş pislikleri arabanızın dışının kötü görünmesine ve temizlenmesinin zor olmasına neden olabilir. Evden veya işten çıktığınızda arabanızın dışında kuş pisliği bulursanız, arabanızı tamir etmenin en kolay ve hızlı yolunu kullanabilir ve birkaç dakika içinde pırıl pırıl temiz olmasını sağlayabilirsiniz. İşte işinizi nasıl kolaylaştıracağınız hakkında detaylı bilgiler..

"Renk değişikliklerine neden olabilir"

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu

Araç içerisindeki kuş pisliği temizlenmediği takdirde kaportaya zarar verebilir ve kaportanın rengini bozabilir. Arabanızda kuş pisliği bulursanız hemen temizlemeniz çok önemlidir. Kuş pisliklerini arabanızdan hızlı ve kolay bir şekilde çıkarmak için bu adımları uygulamanız yeterli.

Kuş pisliklerinin aracınızın yüzeyinde kurumasını beklemeyin. Ne kadar erken temizlerseniz lekeyi çıkarmak o kadar kolay olacaktır. Mümkünse aracınızdaki kuş pisliklerini bekletmeden hemen temizlenmelidir. Leke yumuşadıktan sonra durulama aşamasına geçin.

Öncelikle kuş pisliği bulaşan bölgeyi suyla yıkayın. Bu, kiri yumuşatacak ve yüzeyden uzaklaştıracaktır. Temizleme aşamasında sert fırça ya da sünger kullanmaktan kaçının. Aracın yüzeyine zarar verebilir. Yumuşak bir bez veya sünger seçin. Kuş pisliğini temizlerken suya araba yıkama deterjanı veya bulaşık deterjanı ekleyin. Kiri çıkarırken lekeli alanı yavaşça silin. Lekeye yüzeye zarar vermeden hafifçe baskı uygulayın. Kullanılmış temizlik bezini suyla iyice durulayın. Durulamayı temiz suyla tekrarlayın. Durulanan alanı mikrofiber bir bez veya yumuşak havluyla iyice kurulayın.

İLGİLİ HABERLER

O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak

O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak

Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

Düşüşe geçen altın fiyatlarının fişek gibi uçacağı tarihi açıkladı!

Düşüşe geçen altın fiyatlarının fişek gibi uçacağı tarihi açıkladı!

SSK, Bağkur'luya özel 19.000 TL nakit! Para arayanın imdadına koştu

SSK, Bağkur'luya özel 19.000 TL nakit! Para arayanın imdadına koştu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor
6
Maaşını çeken BİM'e koşacak! Cuma günü 35 üründe fiyatlar yarıya çekilecek
7
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu

Araba camlarındaki kuş pisliğini 10 saniyede temizlemenin kolay yolu!

Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

Banka hesabından bu talimatı veren şimdi yandı! Bankalar bunu habersiz yaptı

Bahar dizisinin finali ifşalandı! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak

Bayram öncesi faizsiz kredi müjdesi! Şubeye gitmeye bile gerek yok

Düşüşe geçen altın fiyatlarının fişek gibi uçacağı tarihi açıkladı!

Sıfır otomobil 538 bin TL'ye düştü! Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor

Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak

Altın sahipleri dört nala koşacak! Bakanlık gece yarısı yasak getirdi!

SSK, Bağkur'luya özel 19.000 TL nakit! Para arayanın imdadına koştu

Altın almak için bu son şans! O tarihte altın füze gibi çakılacak