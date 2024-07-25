Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Obilet, tatilciler için büyük bir yaz kampanyası düzenliyor. Bu kampanya kapsamında, kullanıcılar 1-2 gün, 3-4 gün, 5-6 gün, 7 gün ve üzeri, 20 gün ve üzeri araç kiralamalarında belirtilen indirim kodlarıyla çeşitli avantajlar elde edebilirler.

KAMPANYA DETAYLARI VE KOŞULLARI

Obilet’in sunduğu yaz kampanyasından yararlanmak için belirli kurallara uyulması gerekmektedir:

Kampanya, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar obilet’in internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden seçili firmalardan yapılacak araç kiralamalarında geçerlidir.

İndirim oranları, kiralama süresine bağlı olarak değişmektedir: 1-2 gün için 200 TL, 3-4 gün için 500 TL, 5-6 gün için 750 TL, 7 gün ve üzeri için 1.000 TL, ve 20 gün ve üzeri için 3.000 TL indirim uygulanacaktır.

İndirim kodları sadece 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılan araç kiralama işlemlerinde geçerlidir. Bu tarihten sonra indirim kodları geçersiz olacaktır.

Araç alış tarihi, 2 Mayıs 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında olmalıdır.





KAMPANYA KOŞULLARI VE UYGULAMA ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanmak isteyenler için bazı önemli şartlar ve koşullar şu şekildedir:

İndirim kodları, sadece kampanya süresi içinde belirtilen tarihlerde kullanılmalıdır. Kodlar, başka kampanya, indirim kodu veya özel fiyatlarla birleştirilemez.

İndirimler paraya çevrilemez, başkasına satılamaz ve kampanya kapsamındaki haklar devredilemez.

Araç kiralama firmalarının kendi hizmet koşulları ve kuralları geçerli olabilir.

İndirim kodu kullanılarak yapılan araç kiralama işlemi iptal edilmemeli veya değişiklik yapılmamalıdır. İptal veya değişiklik durumunda indirim tutarı iade edilmez.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Kampanyadan yararlanmak oldukça basittir. Obilet mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden araç kiralama işlemi gerçekleştiren kullanıcılar, araç seçimini yaptıktan sonra ödeme ekranında "Kupon Kodu" bölümüne YAZ2024 kodunu girerek indirimden faydalanabilirler.

Detaylı bilgi almak ve destek için, araç sorgulama ve ödeme sayfalarında bulunan "Online Asistan" butonunu kullanarak canlı destek ekibine ulaşabilirsiniz.