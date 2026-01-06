Aras EDAŞ'tan 2026-2030 İçin 38,4 Milyar TL Yatırım

Aras EDAŞ, 2026-2030 tarife döneminde bugünkü fiyatlarla toplam 38,4 milyar TL yatırım yapacak; yıllık ortalama 7,7 milyar TL ile şebeke güçlendirilecek.

Hizmet bölgesinde hayatına dokunduğu 2 milyondan fazla insana güvenilir ve hızlı enerji arzı sağlamak amaçlı yatırımlarına devam eden Aras EDAŞ, özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni tarife döneminin hedefi

Şirket, müşteri memnuniyeti, şebeke altyapı yatırımları, dijitalleşme ve Ar-Ge projeleri öncelikli olmak üzere 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni tarife döneminde kapsamlı bir yatırım programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aras EDAŞ, yeni tarife dönemi boyunca bugünkü fiyatlarla toplam 38,4 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor.

Bu kapsamda şirket, her yıl ortalama 7,7 milyar TL seviyesinde yatırım gerçekleştirerek enerji dağıtım altyapısını güçlendirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir bir şebeke yapısı oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu yatırım tutarlarının uygulama süreci boyunca her yıl gerçekleşecek enflasyon oranında artarak büyümesi öngörülüyor. Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Aras EDAŞ, 2030 yılı sonu itibarıyla bugünkü fiyatlarla 38,4 milyar TLlik yatırım hacmine ulaşmış olacak.

Yatırımın kapsamı

Planlanan yatırımlar; şebeke yenileme ve güçlendirme çalışmaları, teknolojik altyapının geliştirilmesi, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması, hizmet sürekliliğinin artırılması ve artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik projeleri kapsıyor. Ayrıca Ar-Ge ve dijitalleşme odaklı uygulamalarla daha güvenli, verimli ve çevreye duyarlı bir enerji dağıtım sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Genel Müdürün değerlendirmesi

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hizmet bölgemizde yaşayan 2 milyondan fazla insanın enerji ihtiyacını güvenilir, hızlı ve kesintisiz bir şekilde karşılamak en temel önceliğimiz. 2013 yılından bu yana özel sektör dinamizmiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı, yeni tarife döneminde daha da ileri taşıyoruz. 2026-2030 yılları arasında bugünkü fiyatlarla planladığımız 38,4 milyar TL'lik yatırım, uygulama sürecinde enflasyon oranında artarak büyüyecek. Bu yatırımlar ile şebeke altyapımızı güçlendirirken, müşteri memnuniyetini artıran, teknolojiyi merkeze alan ve sürdürülebilirliği önceleyen projeleri hayata geçireceğiz. Amacımız, bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine uzun vadeli katkı sağlamak."

Aras EDAŞ, yeni tarife döneminde gerçekleştireceği bu yatırımlarla hizmet kalitesini artırmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve bölge genelinde kesintisiz enerji hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

HİZMET BÖLGESİNDE HAYATINA DOKUNDUĞU 2 MİLYONDAN FAZLA İNSANA GÜVENİLİR VE HIZLI ENERJİ ARZI...

