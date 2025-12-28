DOLAR
Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü

Çanakkale'nin Çan ve Bayramiç ilçelerinde mevsimin ilk karı dağ köyleri ve yüksek kesimlerde etkili oldu; sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:48
Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü

Çanakkale'de mevsimin ilk karı düştü

Çanakkale'nin Çan ve Bayramiç ilçelerinde mevsimin ilk karı, dağ köyleri ile yüksek kesimlere yağdı.

Kar yağışıyla kartpostallık manzaralar

Gece yarısı başlayan kar yağışı, gün boyu etkili oldu ve ilçelerin dağ köyleri ile yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü ve kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

