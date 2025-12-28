Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü

Çanakkale'de mevsimin ilk karı düştü
Çanakkale'nin Çan ve Bayramiç ilçelerinde mevsimin ilk karı, dağ köyleri ile yüksek kesimlere yağdı.
Kar yağışıyla kartpostallık manzaralar
Gece yarısı başlayan kar yağışı, gün boyu etkili oldu ve ilçelerin dağ köyleri ile yüksek kesimleri beyaza büründü.
Hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü ve kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
ÇANAKKALE’DE ÇAN VE BAYRAMİÇ İLÇELERİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. KAR YAĞIŞI SONRASI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.