Şerifoğulları Elazığ'da Karla Mücadeleyi Yerinde İnceledi

Başkan Şahin Şerifoğulları, 76 araç ve 283 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi; EBUKOM'da koordinasyon sağlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:14
Şerifoğulları Elazığ'da Karla Mücadeleyi İnceledi

Saha çalışmaları ve koordinasyon

Elazığ’ı etkisi altına alan kar yağışı sonrası Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri sahada yoğun mesai sürdürüyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları de ekiplerin çalışmalarını ve kent genelindeki son durumu yerinde inceledi.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 76 araç ve 283 personel ile aralıksız görev yapıyor. Ana arterlerde ve yollarda yapılan kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları ile ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

Şehrin dört bir yanındaki çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Başkan, kentin yüksek bölgelerinden merkeze kadar birçok bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.

EBUKOM toplantısı ve uyarılar

Başkan Şerifoğulları, Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi (EBUKOM)'da düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu ile birim müdürleri, şehir genelinde alınan önlemleri değerlendirdi.

Şerifoğulları, şehir kameralarından trafik seyrini izleyerek, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele ekiplerinin teyakkuz halinde olması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için koordineli ve hızlı müdahale çağrısı yapan Başkan, ekiplerin 7/24 sahada olacağını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

