Ordu rıhtımı 410 metreye uzatılıyor — Kruvaziyer turizmine hazırlık

Ordu rıhtımı 410 metreye uzatılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve öncülüğünde başlatılan Altınordu rıhtımı uzatma çalışmaları hızla sürüyor. Toplamda 140 metre ilave edilecek rıhtım tamamlandığında 410 metre uzunluğa ulaşacak.

1960 yıllarından bu yana yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir rol oynayan ve 2017 yılında kapatılarak şehir turizmine hizmet vermeye başlayan rıhtım, deniz turizminde tekrar canlandırılmak üzere yeniden devreye alınıyor. Şantiyede kazık çakma ve tabliye yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

Proje detayları

Altınordu rıhtımı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde 140 metre uzatılarak uzunluğu 410 metreye çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek.

Projede planlanan 72 kazıktan 29’u tamamlandı. Kazık çalışmalarının ardından mevcut iskelede güçlendirme işleri başlayacak. Limana hizmet verecek gümrük ve idare binasının temel kazısı yapıldı ve grobeton döküldü; kısa sürede temelin tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak devam edecek.

İlk etap tamamlandığında, rıhtıma haftada 1-2 kruvaziyer gemisi gelmesi bekleniyor; bu da aylık yaklaşık 10 bin turist anlamına geliyor ve bölge turizmine önemli katkı sunması hedefleniyor.

