DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 0,01%
ALTIN
6.055,06 -1,35%
BITCOIN
3.770.224,32 -0,81%

Ordu rıhtımı 410 metreye uzatılıyor — Kruvaziyer turizmine hazırlık

Altınordu rıhtımı, Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde 140 metre daha uzatılarak 410 metreye çıkarılacak; kruvaziyer gemileri ve aylık 10 bin turist hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:46
Ordu rıhtımı 410 metreye uzatılıyor — Kruvaziyer turizmine hazırlık

Ordu rıhtımı 410 metreye uzatılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve öncülüğünde başlatılan Altınordu rıhtımı uzatma çalışmaları hızla sürüyor. Toplamda 140 metre ilave edilecek rıhtım tamamlandığında 410 metre uzunluğa ulaşacak.

1960 yıllarından bu yana yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir rol oynayan ve 2017 yılında kapatılarak şehir turizmine hizmet vermeye başlayan rıhtım, deniz turizminde tekrar canlandırılmak üzere yeniden devreye alınıyor. Şantiyede kazık çakma ve tabliye yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

Proje detayları

Altınordu rıhtımı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde 140 metre uzatılarak uzunluğu 410 metreye çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek.

Projede planlanan 72 kazıktan 29’u tamamlandı. Kazık çalışmalarının ardından mevcut iskelede güçlendirme işleri başlayacak. Limana hizmet verecek gümrük ve idare binasının temel kazısı yapıldı ve grobeton döküldü; kısa sürede temelin tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak devam edecek.

İlk etap tamamlandığında, rıhtıma haftada 1-2 kruvaziyer gemisi gelmesi bekleniyor; bu da aylık yaklaşık 10 bin turist anlamına geliyor ve bölge turizmine önemli katkı sunması hedefleniyor.

ÖZELLİKLE KRUVAZİYER TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMAYA HAZIRLANAN ALTINORDU RIHTIMI...

ÖZELLİKLE KRUVAZİYER TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMAYA HAZIRLANAN ALTINORDU RIHTIMI ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ ORTAKLAŞA ÇALIŞMASIYLA 140 METRE UZATILARAK, UZUNLUĞU 410 METREYE ÇIKARILACAK. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA AYRICA 3 BİN 900 METREKARE RIHTIM ALANI, 2 ADET YAT VE YOLCU TEKNESİ İSKELESİ İLE MODERN YOLCU KABUL MERKEZİ İNŞA EDİLECEK.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER’İN GİRİŞİM VE ÖNCÜLÜĞÜNDE UZATILMASI İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şavşat'ta Kartpostallık Kış: Sakin Şehir Beyaza Büründü
2
Gercüş'te 45 Köy Yolu Karla Mücadeleyle Ulaşıma Açıldı
3
Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü
4
Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor
5
Cizre Kızılay'dan Kar Yağışında Mahsur Kalan Tır Şoförlerine Sıcak Destek
6
Karadeniz’de Fırtına: Rize Sahili'nde Dev Dalgalar Havadan Görüntülendi
7
Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları