Ardahan'da 2025'in Son Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapılan toplantıda İl Jandarma ve Emniyet sunumlarıyla 2026'da güvenlik önlemlerinin artırılacağı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:50
Ardahan'da 2025'in Son Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Ardahan'da 2025'in Son Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi

Ardahan’da Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, 2025 yılının son Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar ve koordinasyon süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Sonuç ve değerlendirme

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Hayrettin Çiçek, 2026 yılında da vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini amacıyla güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılarak, koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

