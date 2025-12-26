Kumluca'da Lise Öğrencileri 10 Yıldır Yardımlaşmayı Yaşatıyor

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi'nin dayanışma projesi sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik elbise yardımı projesini yaklaşık 10 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Projeyi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ramazan Gökkaya koordinasyonunda yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Değerler Kulübü, öğrencilerde yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını geliştirmeyi hedefliyor.

Ramazan Gökkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Topladığımız elbise, ayakkabı, mont, kaban, kazak ve çocuk kıyafetlerini öğrencilerimiz kadın, erkek ve çocuk olarak ayrıştırıyor. Bu çalışmayla öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmayı, birlikte iş yapma ve organize olma becerilerini geliştirmeyi, aynı zamanda kendi maddi durumlarının farkına varmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Öğrenciler, okulda kullanılmış ancak iyi durumda olan kıyafetleri toplayıp kategorize ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu yılki yardım dağıtımı Eskicami Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Gökkaya, projeye verdikleri destek için mahalle muhtarı İbrahim Songur ve okul müdürü Ayhan Durukan'a teşekkür etti.

