DOLAR
42,9 -0,21%
EURO
50,52 0,53%
ALTIN
6.233,28 -1,02%
BITCOIN
3.825.076,28 -1,46%

Ardahan'da 'Doğu Anadolu'da Arkeolojik Kazılar' Paneli — Kazılar, Kronoloji ve Kültür Politikaları

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Doğu Anadolu’da Arkeolojik Kazılar, Kronolojik Süreçler ve Kültür Politikaları' paneline katıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:50
Ardahan'da 'Doğu Anadolu'da Arkeolojik Kazılar' Paneli — Kazılar, Kronoloji ve Kültür Politikaları

Ardahan'da "Doğu Anadolu’da Arkeolojik Kazılar, Kronolojik Süreçler ve Kültür Politikaları" paneli düzenlendi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde yer aldı. Etkinlik, Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelde ele alınan konular

Toplantıda, Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen güncel arkeolojik kazılar, kronolojik süreçler ile kültür politikaları akademik bir perspektifle masaya yatırıldı. Akademisyenler bölge buluntularını, kronolojik verileri ve bu çalışmalara yön veren kültür politikalarını değerlendirdi.

Vali Çiçek'in vurguları

Panelde konuşma yapan Vali Hayrettin Çiçek, arkeolojik çalışmaların kültürel mirasın korunması ve toplumda farkındalık oluşturulması açısından önemine dikkat çekti. Üniversiteler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin altını çizen Çiçek, Ardahan’da Müze Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlattı ve bölgedeki akademik potansiyele ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Çiçek'in paneldeki açıklaması şöyle:

"İleride bir kazı başkanlığının da kurulmasıyla, akademik manada Ardahan Üniversitesi’ne ciddi katkı sağlayacak, ilimizin ve üniversitemizin entelektüel kapasitesini artıracaktır. Kıymetli hocalarımızın gayretli ve istekli çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah Ardahan, yakın gelecekte önemli bir arkeolojik kazı merkezi haline gelecektir. Başta Rektör hocamız olmak üzere, rektörlüğümüzün ekibine, bölüm hocalarımıza, Arkeoloji bölümümüzün kıymetli hocalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Panelin kapanışı

Etkinlik, akademisyenlerin sunum ve değerlendirmelerinin ardından katılımcılara belge takdimi ile son buldu. Panel, bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaların görünürlüğünü artırmayı ve akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ARDAHAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK, ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN...

ARDAHAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK, ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "DOĞU ANADOLU’DA ARKEOLOJİK KAZILAR, KRONOLOJİK SÜREÇLER VE KÜLTÜR POLİTİKALARI" BAŞLIKLI PANELE KATILDI.

ARDAHAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK, ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzmanlar Uyardı: Ayılar Kış Uykusu Öncesi Yeni Bölgelerde Görülüyor
2
Devrek’te Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
3
Çermik'te Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi
4
Kırıkkale Valisi Makas: "Kimse sokakta kalmasın, misafir edelim"
5
Van İl Müftüsü Şık: Taziye yemekleri aileleri borca sürüklüyor
6
Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni İnceledi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı