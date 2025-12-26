Ardahan'da 'Doğu Anadolu'da Arkeolojik Kazılar' Paneli — Kazılar, Kronoloji ve Kültür Politikaları

Ardahan'da "Doğu Anadolu’da Arkeolojik Kazılar, Kronolojik Süreçler ve Kültür Politikaları" paneli düzenlendi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde yer aldı. Etkinlik, Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelde ele alınan konular

Toplantıda, Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen güncel arkeolojik kazılar, kronolojik süreçler ile kültür politikaları akademik bir perspektifle masaya yatırıldı. Akademisyenler bölge buluntularını, kronolojik verileri ve bu çalışmalara yön veren kültür politikalarını değerlendirdi.

Vali Çiçek'in vurguları

Panelde konuşma yapan Vali Hayrettin Çiçek, arkeolojik çalışmaların kültürel mirasın korunması ve toplumda farkındalık oluşturulması açısından önemine dikkat çekti. Üniversiteler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin altını çizen Çiçek, Ardahan’da Müze Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlattı ve bölgedeki akademik potansiyele ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Çiçek'in paneldeki açıklaması şöyle:

"İleride bir kazı başkanlığının da kurulmasıyla, akademik manada Ardahan Üniversitesi’ne ciddi katkı sağlayacak, ilimizin ve üniversitemizin entelektüel kapasitesini artıracaktır. Kıymetli hocalarımızın gayretli ve istekli çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah Ardahan, yakın gelecekte önemli bir arkeolojik kazı merkezi haline gelecektir. Başta Rektör hocamız olmak üzere, rektörlüğümüzün ekibine, bölüm hocalarımıza, Arkeoloji bölümümüzün kıymetli hocalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Panelin kapanışı

Etkinlik, akademisyenlerin sunum ve değerlendirmelerinin ardından katılımcılara belge takdimi ile son buldu. Panel, bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaların görünürlüğünü artırmayı ve akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ARDAHAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK, ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "DOĞU ANADOLU’DA ARKEOLOJİK KAZILAR, KRONOLOJİK SÜREÇLER VE KÜLTÜR POLİTİKALARI" BAŞLIKLI PANELE KATILDI.