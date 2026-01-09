Ardahan'da Kar Yağışı Etkili: Tuzlama Çalışmaları ve Meteoroloji Uyarısı

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı kent genelini beyaza bürüdü. Belediye tuzlama çalışması başlattı; Meteoroloji yağışın sabaha kadar sürebileceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 00:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 00:53
Ardahan'da Kar Yağışı Etkili: Tuzlama Çalışmaları ve Meteoroloji Uyarısı

Ardahan'da Kar Yağışı Etkili

Ardahan'da gece saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Dondurucu soğukların ardından başlayan yağış, parkları, cadde ve sokakları ile araç ve binaların çatılarını beyaz örtüyle kapladı.

Belediye çalışmaları

Belediye ekipleri, akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken cadde ve sokaklarda temizleme çalışmaları gözlemlendi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşın yorumu

Emrah Polat kar yağışının ardından duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: "Evet şu an Ocak ayındayız. Birkaç gün öncesine kadar eksi 35 dereceyi bulan sıcaklıklar kar yağışının ardından havanın yumuşamasına neden oldu. İnşallah yaşanan soğuklar bir daha gelmez ve hayat böyle devam eder".

ARDAHAN'DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN İL GENELİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

ARDAHAN'DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN İL GENELİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

