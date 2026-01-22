Ardahan'da Sibirya Soğukları: Göle'de -30,9°C, Araçlar Dondu

Sibirya soğukları Ardahan'ı vurdu: Göle'de -30,9°C; birçok araç çalışmadı, yetkililer uyarıyor, karla mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:03
Ardahan'da Sibirya Soğukları: Göle'de -30,9°C, Araçlar Dondu

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini artırdı

Sibirya üzerinden gelen dondurucu hava dalgası gece saatlerinden itibaren birçok ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'da sıcaklık eksi 27,4°C'e kadar gerilerken, Göle ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 30,9°C olarak ölçüldü.

Araçlar ve gündelik yaşamda aksaklıklar

Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Birçok kişiye göre aküler bitmesi, motorların donması ve özellikle dizel araçlarda görülen yakıt donması çalışmama sorunlarına yol açtı. Araç camları buzlanırken kapı kilitleri de dondu.

Sürücülerden bazıları araçlarını battaniye ve brandayla örterek koruma sağlarken, bazıları takviye akü yardımıyla araçlarını çalıştırabildi.

Yetkili uyarıları ve çalışmalar

Meteoroloji yetkilileri, Sibirya soğuklarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediye ve karayolları ekipleri ise yollarda tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; yetkililer vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını veya çıkacaklarsa tedbirli olmalarını talep ediyor.

Halkın güvenliği için alınan önlemler ve meteorolojik gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Sibirya soğukları etkili oldu, bazı araçlar çalışmadı

Sibirya soğukları etkili oldu, bazı araçlar çalışmadı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te 2025 Kaza Denetim ve Analiz Toplantısı
2
Ardahan'da Sibirya Soğukları: Göle'de -30,9°C, Araçlar Dondu
3
Tatvan'da Onlarca Domuz Karlar Arasında Görüntülendi
4
Mersin Güneş Enerjisiyle Isınıyor: Çatılarda Yaygın Su Isıtma
5
Bilecik’te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde Kahvaltı Programı
6
Söğüt’te "Altyapı Projesi"nde İlk Adım Atıldı
7
Kütahya Huzurevi'nde Kahkaha Yogası: 7’nci Seans Yaşlılarda İyi Oluşa Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları