Ardahan'da Sibirya Soğukları: Göle'de -30,9°C, Araçlar Dondu

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini artırdı

Sibirya üzerinden gelen dondurucu hava dalgası gece saatlerinden itibaren birçok ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'da sıcaklık eksi 27,4°C'e kadar gerilerken, Göle ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 30,9°C olarak ölçüldü.

Araçlar ve gündelik yaşamda aksaklıklar

Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Birçok kişiye göre aküler bitmesi, motorların donması ve özellikle dizel araçlarda görülen yakıt donması çalışmama sorunlarına yol açtı. Araç camları buzlanırken kapı kilitleri de dondu.

Sürücülerden bazıları araçlarını battaniye ve brandayla örterek koruma sağlarken, bazıları takviye akü yardımıyla araçlarını çalıştırabildi.

Yetkili uyarıları ve çalışmalar

Meteoroloji yetkilileri, Sibirya soğuklarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediye ve karayolları ekipleri ise yollarda tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; yetkililer vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını veya çıkacaklarsa tedbirli olmalarını talep ediyor.

Halkın güvenliği için alınan önlemler ve meteorolojik gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

