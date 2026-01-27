Ardahan'ın Göle İlçesinde Kırağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu — Sıcaklık Eksi 20

Ardahan'ın Göle ilçesinde dondurucu soğuk ve sis ağaçları kırağıyla kaplayarak kartpostallık beyaz görüntüler oluşturdu; sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:18
Kış mevsiminin sert geçtiği Ardahan’ın Göle ilçesinde, etkili soğuk hava ve sabah sisinin ardından ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplanarak görsel şölen sundu.

Hava Koşulları Etkili Oldu

Bölgede etkili olan dondurucu soğuk ve yoğun sis, ağaçların kırağı tutmasına neden oldu. İlçede hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü.

Kartpostallık Görüntüler

Kırağıyla beyaza bürünen ağaçlar ve bitkiler, ortaya çıkan manzara ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde kaydedilen bu görüntüler, kışın sert etkisini gözler önüne serdi.

KIŞ MEVSİMİNİN SERT GEÇTİĞİ ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİNDE, SOĞUK HAVA SEBEBİYLE KIRAĞIYLA KAPLANAN AĞAÇ VE BİTKİLER GÜZEL GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU. (KARİP CANKAN - OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

