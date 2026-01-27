Ardahan'ın Göle İlçesinde Kırağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu — Sıcaklık Eksi 20

Ardahan'ın Göle İlçesinde Kırağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kış mevsiminin sert geçtiği Ardahan’ın Göle ilçesinde, etkili soğuk hava ve sabah sisinin ardından ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplanarak görsel şölen sundu.

Hava Koşulları Etkili Oldu

Bölgede etkili olan dondurucu soğuk ve yoğun sis, ağaçların kırağı tutmasına neden oldu. İlçede hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü.

Kartpostallık Görüntüler

Kırağıyla beyaza bürünen ağaçlar ve bitkiler, ortaya çıkan manzara ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde kaydedilen bu görüntüler, kışın sert etkisini gözler önüne serdi.

