Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı

Olayın Detayları

Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bina geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme yaşadı. Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için kontrollü yıkım kararı alındı.

Zabıtanın Dikkati ve Müdahalesi

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen yıkım sırasında binada asılı bulunan Türk bayrağı, zabıta personelinin dikkatini çekti. Yıkım çalışmasını durduran zabıta, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı.

Zabıta personelinin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, bölgede bulunanlar tarafından takdirle karşılandı.

