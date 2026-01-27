Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı

Bolu'da kısmi çökmenin ardından kontrollü yıkım sırasında zabıta, binada asılı Türk bayrağını kepçeye çıkarak kurtardı; davranış çevrede takdir topladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:05
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı

Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı

Olayın Detayları

Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bina geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme yaşadı. Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için kontrollü yıkım kararı alındı.

Zabıtanın Dikkati ve Müdahalesi

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen yıkım sırasında binada asılı bulunan Türk bayrağı, zabıta personelinin dikkatini çekti. Yıkım çalışmasını durduran zabıta, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı.

Zabıta personelinin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, bölgede bulunanlar tarafından takdirle karşılandı.

BOLU'DA KISMİ ÇÖKME YAŞANAN METRUK BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMI SIRASINDA ZABITA PERSONELİNİN TÜRK...

BOLU'DA KISMİ ÇÖKME YAŞANAN METRUK BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMI SIRASINDA ZABITA PERSONELİNİN TÜRK BAYRAĞINI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMAYI DURDURMASI TAKDİR TOPLADI.

BOLU'DA KISMİ ÇÖKME YAŞANAN METRUK BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMI SIRASINDA ZABITA PERSONELİNİN TÜRK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları