Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu

Hakkari Yüksekova'da annesi ölen 10 günlük kuzu 'Umut', Alan ailesinin evinde bebek şampuanıyla yıkanıp biberonla besleniyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:15
Kısıklı köyünde özenli bakım sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Alan ailesi'ne ait bir koyun, doğumdan 10 gün sonra telef oldu. Aile, yavru kuzuya sahip çıkarak onu eve alıp bakmaya başladı.

Anneden ayrı kalan erkek kuzuya Umut ismi verildi. Günün büyük bölümünü evin içinde çocuklarla geçiren Umut, hijyenine dikkat edilerek bebek şampuanıyla yıkanıyor ve süt ihtiyacı biberonla karşılanıyor.

Ceylan Alan yaşanan süreci şöyle anlattı: "Annesi öldüğünde henüz on günlüktü, o kadar çaresizdi ki onu o halde bırakmaya vicdanım el vermedi. Hemen eve getirdim, adını ’Umut’ koyduk. Benim üç evladım vardı; artık Umut ile beraber dört oldular. Onu diğerlerinden ayırmıyorum; karnını ellerimle doyuruyor, uykusunu takip ediyorum. Komşularımız bu ilgimizi görünce önce şaşırıyor, sonra takdir ediyorlar. ’Bir hayvan için bu kadar zahmet çekilir mi?’ diyenlere cevabım şu oluyor, onun bir bakışı dünyalara bedel. O sadece bir hayvan değil, Allah’ın bize emaneti. Çocuklarımdan ayırmıyor; bebek şampuanıyla yıkıyor, biberonla sütünü veriyorum. Yaşadıkça biz ona gözümüz gibi bakacağız" dedi.

Kış şartlarının sert geçtiği bölgede, sıcak aile ortamında bakılan Umut, gösterilen sevgi ve özen sayesinde hayata tutunuyor. Alan ailesinin fedakârlığı köyde takdir topluyor.

