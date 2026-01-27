Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu

Ocak yağışları nehre bereket getirdi

Aydın'da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, uzun süren kuraklık sonrası son günlerde etkili olan yağışlarla yeniden suya kavuştu. Bölge üreticileri, artan su miktarının tarıma olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Uzun süre yağışların yetersiz olması nedeniyle kurumaya yüz tutan nehirde, Ocak ayı itibariyle başlayan yağışlar su seviyesini yükseltti. Nehrin debisindeki artış, eski günlerdeki akışa işaret ederken çevredeki yaşam ve tarım alanlarında rahatlama sağladı.

Geçmiş dönemde kuraklık nedeniyle nehir yataklarında oluşan adacıkların yeniden suyla kaplandığını gören vatandaşlar, durumu memnuniyetle karşıladı. Üreticiler, artan suyla birlikte tarımsal verimlilikte düzelme beklediklerini ifade etti.

Büyük Menderes Nehri'nin yeniden akması, bölge ekosistemi ve tarımsal üretim açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yetkililer ve çiftçiler, yağışların devam etmesi halinde toparlanmanın sürdürülebileceğini vurguluyor.

