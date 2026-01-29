Arel Üniversitesi ve Bakırköy Belediyesi'nden Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi

İstanbul Arel Üniversitesi ve Bakırköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi-Yerel Yönetimler Boyutu' teorik ve uygulamalı bilgiler sundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:30
Arel Üniversitesi ve Bakırköy Belediyesi'nden Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi

Arel Üniversitesi ve Bakırköy Belediyesi'nden Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi

Eğitim ve İş Birliği

İstanbul Arel Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Karbon Yönetim Teknikerliği Programları ile Bakırköy Belediyesi ortaklığında düzenlenen "Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi-Yerel Yönetimler Boyutu" programı tamamlandı.

Program İçeriği

Eğitim, Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılara yerel yönetimlerde karbon ayak izi hesaplama süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Program kapsamında; emisyon kaynaklarının belirlenmesi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama yöntemleri, saha uygulamaları ve sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlar ele alındı. Uygulamaya yönelik içerikler, katılımcılara bütüncül bir bakış açısı sundu.

Katılımcılar ve Akademik Destek

Eğitimin yürütülmesine katkı veren Arel Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mustafa Öztürk, "Programın içeriğinde belediyelerde karbon ayak izi yönetimi, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, emisyon ölçümleri ve saha uygulamaları, sürdürülebilir bir gelecek için yerel düzeyde atılabilecek önemli adımların ele alındığını" belirtti. Programa ayrıca Öğr. Gör. Yunus Penlik, Öğr. Gör. Ferhat Osman Daşdemir, Öğr. Gör. Kader Kayiş ve Karbon Yönetimi Teknikerliği programı öğrencileri katılım sağladı.

Yerel Yönetimden Değerlendirme

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan ise programın planlanması, hayata geçirilmesi ve nitelikli şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunanlar için şunları söyledi: "Arel Üniversitenin akademik birikimi ve uygulamaya dayalı yaklaşımıyla düzenlenen eğitim programı sayesinde, yerel yönetimlerde görev yapan teknik personelimizin ve farklı üniversitelerden katılım sağlayan akademisyenlerimizin mesleki yetkinliklerinin arttırılmasına katkı sağlandı. Program sayesinde çevre yönetimi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürütülen eğitimler başarıyla gerçekleştirildi, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Program, yerel düzeyde karbon yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI EĞİTİM SALONU’NDA "KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA EĞİTİMİ-YEREL...

BAKIRKÖY BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI EĞİTİM SALONU’NDA "KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA EĞİTİMİ-YEREL YÖNETİMLER BOYUTU" BAŞLIKLI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor
2
Bingöl'de Yoğun Sis Görüşü Azalttı — Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
3
Başkan Şadi Özdemir'den Kızılcıklı'ya Hızlı Yanıt: Ağaçlandırma Başladı
4
Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri
5
Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre
6
Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı
7
Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları