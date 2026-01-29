Arel Üniversitesi ve Bakırköy Belediyesi'nden Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi

Eğitim ve İş Birliği

İstanbul Arel Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Karbon Yönetim Teknikerliği Programları ile Bakırköy Belediyesi ortaklığında düzenlenen "Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi-Yerel Yönetimler Boyutu" programı tamamlandı.

Program İçeriği

Eğitim, Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılara yerel yönetimlerde karbon ayak izi hesaplama süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Program kapsamında; emisyon kaynaklarının belirlenmesi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama yöntemleri, saha uygulamaları ve sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlar ele alındı. Uygulamaya yönelik içerikler, katılımcılara bütüncül bir bakış açısı sundu.

Katılımcılar ve Akademik Destek

Eğitimin yürütülmesine katkı veren Arel Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mustafa Öztürk, "Programın içeriğinde belediyelerde karbon ayak izi yönetimi, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, emisyon ölçümleri ve saha uygulamaları, sürdürülebilir bir gelecek için yerel düzeyde atılabilecek önemli adımların ele alındığını" belirtti. Programa ayrıca Öğr. Gör. Yunus Penlik, Öğr. Gör. Ferhat Osman Daşdemir, Öğr. Gör. Kader Kayiş ve Karbon Yönetimi Teknikerliği programı öğrencileri katılım sağladı.

Yerel Yönetimden Değerlendirme

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan ise programın planlanması, hayata geçirilmesi ve nitelikli şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunanlar için şunları söyledi: "Arel Üniversitenin akademik birikimi ve uygulamaya dayalı yaklaşımıyla düzenlenen eğitim programı sayesinde, yerel yönetimlerde görev yapan teknik personelimizin ve farklı üniversitelerden katılım sağlayan akademisyenlerimizin mesleki yetkinliklerinin arttırılmasına katkı sağlandı. Program sayesinde çevre yönetimi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürütülen eğitimler başarıyla gerçekleştirildi, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Program, yerel düzeyde karbon yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

