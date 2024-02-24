Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

KİM cazip indirimleriyle dikkat çekerken birçok ürünle beraber vatandaşlar kapılarda sıra olmaya başladı. Temizlik ürünlerinden kahvaltılık malzemelerine kadar birçok kategoride kampanya duyurusu geldi. KİM kazançlı şubat indirimleriyle beraber aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır.
KİM AKTÜEL KATALOĞU
KİM cazip indirimleriyle dikkat çekerken birçok ürünle beraber vatandaşlar kapılarda sıra olmaya başladı. Temizlik ürünlerinden kahvaltılık malzemelerine kadar birçok kategoride kampanya duyurusu geldi. KİM kazançlı şubat indirimleriyle beraber aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır.
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