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Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

KİM marketlerinde 17 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında müşterilere avantajlı fırsatlar sunulurken şubat ayının heyecanını ve coşkusunu müşterilerle paylaşıyor. Geniş yelpaze malzemelerinin yer aldığı aktüel ürünler haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:15
Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

KİM cazip indirimleriyle dikkat çekerken birçok ürünle beraber vatandaşlar kapılarda sıra olmaya başladı. Temizlik ürünlerinden kahvaltılık malzemelerine kadar birçok kategoride kampanya duyurusu geldi. KİM kazançlı şubat indirimleriyle beraber aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır.

KİM AKTÜEL KATALOĞU

kim

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