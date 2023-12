Arkanızdan kuyunuzu kazan 3 burç! Siz gider gitmez dedikodu kazanının başına geçiyorlar

Astrolojiye göre bazı burçlar biraz fazla konuşkandır. Bu burçlar aynı zamanda söylentilere de açıktır ve ortalığı kasıp kavurabilir.

Dedikodu kişiler arası ilişkilerde önemli bir rol oynar ve bazı burçların özellikle bu alanda iyi olduğu düşünülmektedir. Astrolojide bazı burçlar dedikoduya daha yatkındır.

İşte dedikodu yapmayı seven burçlar ve yakalandıklarında nasıl göründükleri...

"Aman, sadece söylemek istediklerimizi söylüyoruz ve yanlış bir şey söylemiyoruz." diyen takımyıldızlar:

"Dedikoduyu seven 6 burç"

KOVA BURCU





Kova bilgi paylaşmayı seven hava burcudur. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Best of Psychic Readers'dan medyum ve astrolog Emily Newman, açıklamasında "Düzenli olmasa da ara sıra dedikodu şeklinde yayılabilecek şeyleri gündeme getiriyorlar" diyor. Dürüst olmak gerekirse, eğer söz konusu Kova gerçek bir arkadaşsa, sırrı saklayabilir. Mecbur kalmadıkça tüm bilgilerinizi açıklamayacakları gerçeğinden emin olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU





Başak, diğer insanlar dedikodu yaptıklarında sessiz kalmayı tercih ederler. Yakın arkadaşları veya aile üyeleri gibi güvendiği biri olana kadar kimseyle hiçbir şey paylaşmazlar. Newman, "Gerçeği bilmedikleri sürece kişisel bilgilerini paylaşmıyorlar, ancak Başaklar biri onları incittiğinde ve bunu kaldıramadıklarında sesini yükseltecektir" diyor. Yerel takımyıldızların "herkesin bilgiyi aktarabileceği kadar sevimli" olduğunu ekledi. Ancak sırrınızın başka kimseye açıklanmayacağından emin olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU





Terazi ilişki odaklı olan bir burç olarak bilinir. Bireyleri ilginç konuşma konuları olarak bulur. Hava işaretleri adalet odaklı olma eğilimindedir ve birisinin diğerine kötü davrandığını ilk fark edenlerdir. Newman, "Biri hakkında olumsuz dedikodu yapıyorlarsa mantıklı bir karar veriyorlar" diyor. Genellikle bir şeyin niçin yanlış olduğunu ve aynı zamanda birisinin neden iyi olduğu konusunu açıklarlar. Newman, Terazi burcu sevdiklerini inciten söylentilerden hoşlanmaz" diye ekledi. Sonra dedikodunun yalan olduğunu anlarlar.

YAY BURCU





Yay, partinin hayatının merkezinde olmaktan ve herkes tarafından sevilmekten hoşlanır. Newman, "Alkışladıklarını düşünmüyorlar" dedi. Dedikodu yapmayı ve tüm gerçekleri duymadan herhangi bir sonuca varmayı severler. Ateş burçları doğru olduğunu düşündükleri şeylere takıntılıysa ve gerçekliği yalnızca siyah beyaz görüyorsa bu bir sorun olabilmektedir.

AKREP BURCU





Akrep, hayatındaki insanlar konusunda genellikle zman olmaya çalışır. Newman, "Akrepler ayrıca sizin en iyi danışmanlarınızdır, bu yüzden eğer onlar sizin gerçek arkadaşlarınızsa ve hakkınızda her şeyi biliyorlarsa, size gereken tüm tavsiyeyi vereceklerdir" diye konuşuyor. Ancak etraflarındaki insanları çok merak ettikleri için "kaşif ve istifçi" olabilirler. Newman, sonuç olarak bu filigranın "ne yapıldığı ve neden tüm hikayenin araştırılıp değerlendirilmesi gerektiği hakkında bir konuşmaya yol açtığını" söylüyor.

İKİZLER BURCU





Listemizdeki en iyi seçim olan ikizler burcu sizi çok fazla şaşırtmaz. Bilindiği üzere en konuşkan burç İkizler'dir. Bu değişkenlikleriyle ünlü hava burcu dedikodu yapmakla tanınır ve bundan kesinlikle hoşlanır. Newman, "İkizler iki yüzlü kişiliklerdir ve bir kez yemin ettikten sonra sır tutamazlar" diyor. Yaraya tuz basmıyorlar ve gerçekten sempatik davranıyorlar ama "herkes onları manipüle edebilir" diyor Newman. İkizlerle sırlarınız güvende değil.