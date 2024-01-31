Yengeç burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Bu hafta ilişkiler, finans ve sağlıkta neler bekliyor?

Duygu Demir: Sevgili Yengeçler ve Yükselen Yengeçler 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, bu hafta gökyüzünde oğlak ve kova burçlarının etkisi devam ediyor. Bu da sizin için ikili ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlıklar ve dışarıdan gelen destek konularını ön plana çıkarıyor. Oğlak burcu, yaşadığınız krizleri geride bırakıp, daha yeni, daha özgür ve daha bağımsız bir enerjiye geçmenizi sağlıyor. İlişkilerinizde daha uyumlu ve anlayışlı olmanız, beklentilerinizi daha mantıklı bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Kova burcu ise, ortak finansal kaynaklar, krediler, vergiler, ödemeler, ailenin parasal durumu ve sağlığı gibi konularda dikkatli olmanızı istiyor. Bu alanlarda krizli durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Merkür Kova Burcunda

İletişim gezegeni Merkür de kova burcunda ilerliyor. Bu da sizin için iç dünyanızı keşfetme, spiritüel konularla ilgilenme, nefes ve meditasyon çalışmaları yapma zamanı demek. Krizleri yönetmek için kendinize dönmeniz, kaygı ve korkularınızla yüzleşmeniz gerekebilir. Bu süreçte çok büyük bir sorun yok, sadece sakin olun. Sağlığınızla ilgili bir şikayetiniz varsa, kalp, damar, sinir sistemi, bacak ve ayak bilekleriyle ilgili kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ailenizde de bu konularda bir problem varsa, göz ardı etmeyin. Çünkü yakında Mars da kova burcuna geçecek ve bu konular tekrar gündeme gelecek.

Kova Burcunda Yeni Ay

Bu haftanın en önemli olayı, 10 Şubat Cumartesi sabahı 01:59’da kova burcunda gerçekleşecek yeni ay. Yeni aydan önceki günler, Perşembe ve Cuma, hayatı akışına bırakın, yeni bir şey başlatmak için acele etmeyin. Yeni ay, yeni kararlar alıp yeni bir başlangıç yapmak için bir fırsat sunuyor. Ancak bu yeni ayın zorlayıcı ve sert etkileri de var. Bu yüzden sağlık veya finansal konularda beklenmedik bir durum, bir ödeme, bir kriz, bir operasyon, bir müdahale veya bir cerrahi işlem karşınıza çıkabilir. Bunları negatif olarak algılamayın, çözebilecek enerji ve güce sahipsiniz. Kontrolsüz öfke size zarar verir, o yüzden kesip atma, bırakma, koparma gibi eylemlerden kaçının. Sosyal çevrenizde bazı kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. Hedeflerinizde değişiklikler olabilir. Bu yeni ay, biraz da bitirici bir etkiye sahip. Ya da sürpriz gelişmelere açık bir yeni ay. Bu nedenle bu hafta kendinize değil, ilişkilerinize, finansal durumunuza ve sağlığınıza odaklanın. Bunların hepsini başarıyla yönetirsiniz. Çünkü yepyeni başlangıçlar yapacak ve kariyerinizde ilerleyeceksiniz. Bahar aylarında bunun meyvelerini toplayacaksınız. Bu haftayı sakin geçirin, sevgili yengeçler.