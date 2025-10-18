Arkeolog çift 16 yıldır birlikte kazıyor: Süheyla İrem ve Semih Mutlu

Arkeolog çift 16 yıldır tarihin izinde

Süheyla İrem Mutlu ile eşi Semih Mutlu, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları olarak sahada 16 yıldır birlikte çalışıyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü'nden 2006 yılında mezun olan ikilinin yolu, 2009 yılında arkeolog olarak birlikte görev aldıkları Diyarbakır Kavuşan Höyük kazılarında kesişti.

Daha sonra evlilik ve akademik görev ile pekişen iş birliğiyle çift, bölgedeki 7 farklı kazı alanında büyük özveriyle tarihin izini sürüyor.

Kazı hayatı ve sorumluluklar

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, Şanlıurfa'daki Soğmatar Antik Kentinde kazı sorumlusu olarak görev yapan Süheyla İrem Mutlu'ya eşi Semih Mutlu destek veriyor. Çift, her gün birlikte evden çıkıp önce üniversiteye, ardından antik kentteki kazı çalışmalarına katılıyor.

Çiftin sözleri

Süheyla İrem Mutlu AA muhabirine, eşiyle aynı işi yapmanın avantajlarına değinerek şunları kaydetti:

"Aynı dili konuşuyoruz, birbirimizi daha iyi anlıyoruz, birbirimizden destek alıyoruz. Bu çok büyük bir avantaj böylelikle ortak güzel şeyler ortaya çıkıyor. Yani tek bir beynin bir şey üretmesi ve çalışmasından ziyade iki kişinin bir yerde çalışması daha avantajlı oluyor. Tabii ev içinde de güzellikleri oluyor ama hep arkeoloji konuşuluyor, bu ikimiz için büyük bir avantaj ama oğlumuz da var onun için sürekli arkeolojiden konuşan bir anne ve baba olmuş oluyoruz. Genel olarak ama ikimiz de birbirimizi geliştirmiş oluyoruz."

Semih Mutlu ise birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birlikte çalışıyor olmak daha rahat. İkimiz farklı işlerde olsaydık birbirimizi anlamamız daha zor olurdu. Ama şimdi her şeyi beraber yaptığımız için daha rahat oluyor." diye konuştu.

