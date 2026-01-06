Arsuz'da 10 Metrelik Deniz Çekilmesi Endişe Yarattı

Karaağaç sahilinde sabah saatlerinde belirgin çekilme gözlemlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Karaağaç Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde etkili 10 metrelik deniz çekilmesi yaşandı. Olay, kıyıdaki vatandaşların dikkatini çekerken gelişme havadan görüntülendi.

Sahile erken gelenler deniz suyunun normalden belirgin şekilde çekildiğini fark ederek şaşkınlık yaşadı. Özellikle bölge sakinleri ve her gün deniz kenarına gelenler, çekilmenin nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmamasının endişeyi artırdığını belirtti.

65 yaşındaki Bekir Gassal, 'Deniz çekilmesi karşısında şaşırdık, yani neden olduğunu bilmiyoruz. Sıkıntı denizden mi, başka bir yerden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. Zaten büyük bir felaket atlatmış bir bölgeyiz, ister istemez insanın aklında soru işaretleri oluyor. Halk arasında da böyle şeyler konuşuluyor. Her gün geldiğimiz yer burası, sabah erken saatte bu kadar aşırı çekilme görünce insan şaşırıyor' diye konuştu.

Vatandaşlar, oluşan belirsiliğin giderilmesi için yetkililerden bilgilendirme yapılmasını talep ediyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

