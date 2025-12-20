DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Artvin’in Ardından Trabzon’da da Yılanlar Kış Uykusuna Yatmadı

Doğu Karadeniz'de Artvin'den sonra Trabzon Beşikdüzü Çeşmeönü sahilinde de kış uykusunda olması gereken yılanların görülmesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 09:59
Artvin’in Ardından Trabzon’da da Yılanlar Kış Uykusuna Yatmadı

Artvin’in Ardından Trabzon’da da Yılanlar Kış Uykusuna Yatmadı

Beşikdüzü Çeşmeönü sahilinde yılan görüntülendi

Doğu Karadeniz'de son günlerde, kış uykusuna yatması gereken yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görülmesi dikkat çekiyor. Artvin’deki görüntülerin ardından benzer bir olay Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Çeşmeönü Mahallesi'nde yaşandı.

İlçede yaşayan Mustafa Kara, arazisinde bahçe temizliği yaptığı sırada Karadeniz Sahil Yolu Çeşmeönü Liman mevkiinde parke taşları üzerinde ilerleyen yılanı fark etti. Kara, dağlık kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bir dönemde sahilde yılan görmenin şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Dağlarda kar var, sahilde yılanla karşılaşıyoruz. Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak gerçekten şaşırtıcı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bölgeyi etkileyen soğuk hava dalgası nedeniyle 500 rakım üzerindeki alanlarda kar yağışı görüldü. Uzmanlar, son günlere kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaban hayvanlarının kış uykusu düzenini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Artvin'de yaşanan gözlemler de bu değerlendirmeleri güçlendiriyor.

DOĞU KARADENİZ’DE SON GÜNLERDE KIŞ UYKUSUNA YATMASI GEREKEN YABAN HAYVANLARININ YERLEŞİM...

DOĞU KARADENİZ’DE SON GÜNLERDE KIŞ UYKUSUNA YATMASI GEREKEN YABAN HAYVANLARININ YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN BÖLGELERDE GÖRÜLMESİ DİKKAT ÇEKİYOR. ARTVİN’DE KIŞ UYKUSUNDA OLMASI GEREKEN YILANLARIN GÖRÜNTÜLENMESİNİN ARDINDAN, BENZER BİR DURUM TRABZON’DA DA YAŞANDI.

DOĞU KARADENİZ’DE SON GÜNLERDE KIŞ UYKUSUNA YATMASI GEREKEN YABAN HAYVANLARININ YERLEŞİM...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’nde Büyükbaş Hayvanlarda Hastalıktan Ari Kontrolleri Sürüyor
2
İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek
3
Gaziantep’te Senem Sevdim bronz dökümde ustalaştı: Siparişlere yetişiyor
4
Müzikli terapiyle yumurta verimi arttı: Kars'ın Bulanık'ında üretici deneyi
5
125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu
6
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Başladı: Gülpınar 250 Birimi Kamulaştırdı
7
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış