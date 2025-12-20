Artvin’in Ardından Trabzon’da da Yılanlar Kış Uykusuna Yatmadı

Beşikdüzü Çeşmeönü sahilinde yılan görüntülendi

Doğu Karadeniz'de son günlerde, kış uykusuna yatması gereken yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görülmesi dikkat çekiyor. Artvin’deki görüntülerin ardından benzer bir olay Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Çeşmeönü Mahallesi'nde yaşandı.

İlçede yaşayan Mustafa Kara, arazisinde bahçe temizliği yaptığı sırada Karadeniz Sahil Yolu Çeşmeönü Liman mevkiinde parke taşları üzerinde ilerleyen yılanı fark etti. Kara, dağlık kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bir dönemde sahilde yılan görmenin şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Dağlarda kar var, sahilde yılanla karşılaşıyoruz. Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak gerçekten şaşırtıcı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bölgeyi etkileyen soğuk hava dalgası nedeniyle 500 rakım üzerindeki alanlarda kar yağışı görüldü. Uzmanlar, son günlere kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaban hayvanlarının kış uykusu düzenini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Artvin'de yaşanan gözlemler de bu değerlendirmeleri güçlendiriyor.

