Asırlık Cirit Geleneği Bayburt ve Erzincan'da Kar Üzerinde Yaşatılıyor

Asırlık cirit geleneği Bayburt ve Erzincan'da sürüyor

Gençler soğuk havaya rağmen kar üzerinde cirit gösterileri düzenliyor

Erzincan ve Bayburt'ta atlı spor kulüpleri tarafından düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor. Zor hava koşulları ve kar, ciritçilere engel olmuyor; aksine bölgedeki etkinliklere ayrı bir renk katıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken gösterilerde, cirit sporuna gönül veren gençler bir araya gelerek gösteri ve antrenmanlar gerçekleştiriyor. Soğuk kış günlerinde dahi kar üzerinde yapılan çalışmalar, hem spor hem de kültürel bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Ciritçiler müsabakalar için atlarını kar üzerinde dörtnala koşturarak hem geleneksel sporu yaşatmaya çalışıyor hem de izleyicilere heyecanlı anlar yaşatıyorlar.

Efe Yılmaz yaptığı açıklamada, 'Biz burada ata sporumuz olan cirit sporunu yaşatmaya çalışıyoruz. Burada günümüzü geçiriyoruz, eğleniyoruz, spor yapıyoruz bir kaç aktiviteyi bir araya getirebiliyoruz, Atalarımızın izinden gidiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Böylece Bayburt ve Erzincan, asırlık cirit geleneğini zorlu iklim koşullarına rağmen yeni nesillere aktararak bölgenin kültürel mirasını korumaya devam ediyor.

