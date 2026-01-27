Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Yağmur sonrası güneşle beliren renkli manzara ilçe çapında izlendi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökyüzünde oluşan gökkuşağı, ilçe genelinden net şekilde görüldü.

Oluşan renkli yay, vatandaşların ilgisini çekti ve ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydederek paylaşımda bulundu.

Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, Hayrabolu semalarında adeta bir görsel şölen sundu.

