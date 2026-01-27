Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağmur sonrası güneşle beliren gökkuşağı, ilçede yaşayanların ilgisini çekti; vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:02
Yağmur sonrası güneşle beliren renkli manzara ilçe çapında izlendi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökyüzünde oluşan gökkuşağı, ilçe genelinden net şekilde görüldü.

Oluşan renkli yay, vatandaşların ilgisini çekti ve ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydederek paylaşımda bulundu.

Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, Hayrabolu semalarında adeta bir görsel şölen sundu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

