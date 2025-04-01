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Aşkın Nur Yengi, Antalya'da Duygu Dolu Bir Konser Verdi

Aşkın Nur Yengi, Antalya'da verdiği konserle sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı ve Volkan Konak'ı andı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 00:19
Aşkın Nur Yengi, Antalya'da Duygu Dolu Bir Konser Verdi

Aşkın Nur Yengi, Antalya'da Duygu Dolu Bir Konser Verdi

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da hayranlarıyla buluşarak muhteşem bir konser verdi. Ela Excellence Resort Belek'te gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda yerli turist, Yengi'nin sevilen parçalarını dinleme fırsatı buldu.

Konserin Duygusal Anları

Konsere katılan konuklar, Aşkın Nur Yengi'nin performansına coşkuyla eşlik etti. Konser sonunda, Yengi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir etkinlikte fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yengi, Volkan Konak'ı anmak adına onun efsanevi şarkılarından "Ben Seni Sevduğumi" parçasını seslendirdi ve "Vakitsiz aramızdan ayrılışına çok üzüldüm. Kendi şarkısıyla anmak istedim." açıklamasında bulundu.

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da sevenleriyle buluştu. Ela...

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da sevenleriyle buluştu. Ela Excellence Resort Belek'te sahne alan şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirdi.

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