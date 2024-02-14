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Aslan burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta Aslan burçları aşkta şanslı, finansta dikkatli olmalı. Kadersel gelişmeler, yeni fırsatlar ve dolunay hayatlarını etkileyecek. Spiritüel konulara ilgi duyacaklar.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:29
Aslan burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Aslan Burcu 19-25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, bu hafta gökyüzünde sizin için harika enerjiler mevcut. Karşıt burcunuz kova da Venüs ve mars birlikte ilerliyor ve size aşk ve ilişkiler konusunda destek veriyor. Romantik, flörtöz ve tutkulu hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Sevdiğinizle birlikte keyifli, neşeli ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Gökyüzünde size güzel bir enerji eşlik ediyor.

Balık Burcundaki Güneş

Güneşimiz sadece balık burcuna sekizinci evinize geçiyor ve bu da finansal konuları gündeminize getiriyor. Ödemeler, krediler, vergiler, aile içi ortak finansal kararlar gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konularda kriz yönetimi yapmanız ve dikkatli olmanız önemli. Aile içindeki sağlıkla ilgili konular da gündeme gelebilir ve bunları çözmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bu süreçte biraz içe kapanabilir, spiritüel anlamda kendinizi geliştirmek, anlamak ve paylaşmak isteyebilirsiniz. Sizin için biraz zorlayıcı bir enerji olabilir ama sadece geçici.

Kiron ve Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu

Gökyüzünde kironla kuzey ay düğümü arasında dokuzuncu evinizde bir kavuşum var ve bu size hayallerinizi ve geleceğe dair umutlarınızı iyileştirecek ve güzelleştirecek kadersel gelişmeler getireceğini söylüyor. Hukuki süreçlerde, davalarda, akademik öğretilerle, yurt dışıyla, ticari koşullarla ilgili çözümler, fırsatlar, iyileştirmeler olabilir. Bu konularda şanslı ve destekli olduğunuzu hissedebilirsiniz.

Merkür Balık Burcunda

Cuma günü Merkür balık burcuna geçecek ve finansal konularda daha fazla uğraşmanız gerekeceğini gösteriyor. Cumadan sonra nakit akışınızda dengeli olmaya çalışın. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte biraz dağınık ve kararsız olabilirsiniz. Aynı zamanda cumartesi günü 15:30’da başak burcunda bir dolunay var ve bu sizin ince hesap, bütçe, kalem kalem planladığınız zaman dilimi olacak. Gökyüzü size bu planlamayı yapmanızı tavsiye ediyor. Yatırım planlaması, bütçe hesabı gibi konularda akıllıca hareket edin. Bütün koşulları kontrol edemeyebilirsiniz. Ek harcamalar, geciken paralar gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden yedekli gitmek daha mantıklı olacaktır. Bu sürecin içinde sevgili aslan burçları ilişkileriniz güzel gidiyor ama biraz para koşturmacanız var bu hafta.

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