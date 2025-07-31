Assos'un 2.200 Yıllık Tiyatrosu Restore Ediliyor!

Assos Antik Kenti'nde 2.200 yıllık tiyatro restore edileceği müjdesi geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içinde yer alan bu antik yapı, Türkiye'nin en iyi korunmuş tiyatrolarından biri olarak öne çıkıyor.

Antik Çağ'da "Troas" olarak bilinen bölgenin güney ucunda, volkanik bir tepenin zirvesinde kurulu olan Assos, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Özellikle ünlü filozof Aristoteles'in burada bir felsefe okulu kurması, kenti akademik bir merkez haline getirdi.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve İÇDAŞ'ın sponsorluğunda tiyatronun restorasyon projesinde sona gelindiğini duyurdu. "Yetkili kurumlardan onay aldıktan sonra tiyatro büyük olasılıkla bu yıldan itibaren restore edilecek." diyen Prof. Dr. Arslan, projenin Ege Denizi'nin mavi suları manzarasıyla zenginleşeceğini belirtti.

Assos, geçmişte önemli konser ve etkinliklere ev sahipliği yapan tiyatrosuyla yeniden canlanacak. Yaklaşık 5.000 kişilik kapasitesiyle bölgenin önemli bir etkinlik merkezi haline geleceği öngörülüyor. 1980 yılından beri sürdürülen kazı çalışmaları, Assos'taki antik kalıntıları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Arslan, tiyatronun mimari önemi ve geçmişiyle ilgili olarak, "Tiyatro, Anadolu'nun en iyi korunmuş en eski Helenistik Çağ tiyatrolarından biridir. Restore edildikten sonra, antik çağdaki özgün haline dönecek ve sosyal etkinlikler için önemli bir destinasyon merkezi haline gelecektir." dedi.

Assos tiyatrosu, antik kentte agoranın güneyindeki doğal kayanın yamacına yaslanarak inşa edilmiştir. M.Ö. 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen yapı, Roma Dönemi'nde de işlevselliğini sürdürmüş ve gladyatör savaşları için çeşitli eklemeler yapılmıştır. Yakın tarihli restorasyon çalışmalarında eksik bölümler tamamlanmış ve tiyatronun tarihi dokusu korunmuştur.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içinde kalan Assos Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık tiyatronun restorasyon projesinde sona gelindi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içinde kalan Assos Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık tiyatronun restorasyon projesinde sona gelindi.